بحضور صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وزير الطاقة، رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول، ومعالي الأستاذ أحمد الخطيب؛ وزير السياحة، أمين عام مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية، وقّع برنامج استدامة الطلب على البترول مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير بوابة الدرعية تستهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال استخدام مواد بناء بوليمرية مستدامة في مشروعات الهيئة، وتقديم الدعم التقني والفني واللوجيستي اللازم، والعمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة بهذا المجال.

وقد وقّع المذكرة كلٌ من المهندس محمد هيثم الطيار؛ رئيس المكتب التنفيذي لبرنامج استدامة الطلب على البترول، والسيد جيري إنزيريلو؛ الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية.

وتعكس هذه المذكرة ترابط وتكامل برامج رؤية المملكة 2030، حيث إن البرنامج والهيئة هما نتاج هذه الرؤية. ويهدف البرنامج إلى استدامة وتنمية الطلب على المواد الهيدروكربونية؛ سواءٌ كمصدر تنافسي للطاقة، أو كمادةٍ خام لإنتاج العديد من المواد ذات الأهمية لجوانب الحياة المختلفة، مع ضمان أن يتم بأعلى مستويات الكفاءة الاقتصادية والبيئية. وفي الوقت نفسه، تشهد هيئة تطوير بوابة الدرعية مشروعاتٍ ترتكز على مبادئ الاستدامة، والمحافظة على البيئة.

الجدير بالذكر أن المذكرة تهدف إلى إيجاد تعاون استراتيجي بين البرنامج والهيئة في مجال المواد القائمة على الهيدروكربون، من خلال تحديد الفرص التي من شأنها تحسين أعمال البناء والتشغيل في مشروعات هيئة تطوير بوابة الدرعية، ووضع خطة لتقييم وتنفيذ تلك الفرص، مع وضع خطة لتطوير إستراتيجيات التوعية لتسليط الضوء على الأهداف المشتركة. كما يتضمن التعاون توفير المعلومات التقنية والدعم اللازم لتقييم المواد، والتنسيق مع المصنعين والموردين والجهات ذات العلاقة، وتقديم الدعم اللازم خلال تنفيذ الفرص المذكورة.

وقد انطلق برنامج استدامة الطلب على البترول في عام 2020م، بمشاركة جهات حكومية وشركات ومراكز بحوث عدة، ويعمل البرنامج على تعزيز القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من المواد الهيدروكربونية، من خلال تطوير مواد مبتكرة من المواد الهيدروكربونية، وتعزيز الاستخدامات الجديدة والمستدامة لهذه المواد، مثل استخدام المواد القائمة على البوليمر، بالإضافة إلى دعم توطين سلسلة التوريد المرتبطة بها في المملكة، واستكشاف فرص زيادة استخدام المواد الخام التي تستغل البترول السعودي كجزء من سلسلة قيمة المواد الأولية سواء على النطاق الإقليمي أو العالمي.

أما هيئة تطوير بوابة الدرعية فقد تأسست في عام 2017م، للحفاظ على تاريخ الدرعية، والاحتفاء بمجتمعها وتطوير حي الطريف التاريخي المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، ليصبح من أكبر أماكن التجمع في العالم ومركزاً للثقافة والتراث السعودي، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وتعمل الهيئة على تصميم وإعادة بناء وترميم المنطقة من خلال عدة مشاريع طموحة وذلك مع التزام مبادئ الهندسة المعمارية النجدية التقليدية، الذي اشتهرت به مدن وقرى المناطق الوسطى من المملكة العربية السعودية في القرون الماضية. وإلى جانب تركيزها على التجارب الثقافية، ستوفّر الدرعية خدماتٍ مميزةً في مجالات الترفيه والتعليم والتسوّق والطعام والضيافة ومساحات السكن والعمل.

#بياناتحكومية

- انتهى -

لمحة عن الدرعية

مع انطلاق مشروع تطوير بوابة الدرعية عام 2017 بدأت ملامح مرحلة جديدة في التشكل لتصبح الدرعية الواقعة في الشمال الغربي من وسط العاصمة الرياض، الوجهة التاريخية والثقافية والعصرية الأبرز في المملكة، إذ سيسهم المشروع ضمن نطاقه الجغرافي الذي يمتد على مساحة سبعة كيلومترات مربعة في تحويل الدرعية إلى واحدة من الوجهات السياحية التاريخية العالمية الأكثر جذباً وتميزاً بتنوع أنماط الحياة فيها، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة. وتُعتبر الدرعية مصدر فخر وإلهام وموطناً لأجيال من الزعماء الذين قادوا المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727م. وبوصفها العاصمة الثقافية والتاريخية المُتجدّدة للدولة، سيتم بناء وتصميم الدرعية على أساس التراث والتقاليد السعودية. وسيتمّ إنشاء المجتمع الحضري التقليدي متعدد الاستخدامات مع مراعاة مبادئ الهندسة المعمارية الأصيلة في العمارة النجدية، وهو نمط التصميم نفسه الذي اشتهرت به القرى السعودية في القرون الماضية. وفي قلب الدرعية الثقافي يقع حي الطريف التاريخي الذي تم تشييده في عام 1766، كواحد من المواقع الأولى في العالم المبنيّة من الطوب الطيني، حيث أُدرج عام 2010 على لائحة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، ويستعد اليوم ليصبح من بين الوجهات التاريخية الأهمّ في المملكة. وإلى جانب تركيزها على التجارب الثقافية والعصرية، ستوفّر الدرعية خدماتٍ مميزةً في مجال الترفيه والتعليم والتسوّق والطعام والضيافة وساحات السكن والعمل، ومن المتوقع أن يؤوي المشروع فور اكتماله نحو 100 ألف مقيم وعامل وطالب وزائر، وسيحتفي بالتاريخ الثقافي الغني

للمملكة. وسيحتضن هذا المشروع مجموعة متنوعةً من المرافق عالمية المستوى في مجال الثقافة والترفيه وتجارة التجزئة والضيافة، فضلاً عن مساحات للتعليم والعمل والسكن، بما في ذلك 38 فندقاً، ومجموعة متنوّعة من المتاحف، ومتاجر البيع بالتجزئة وأكثر من 100 مطعم. ومن المخطط أن يصبح مطل البجيري القائم وجهةً رائدةً لتجارب الطعام، حيث يُتاح للزوّار الاستمتاع بمناظر حي الطريف الآسرة. كما أنّه يحتضن فندق سمحان التراثي المؤلّف من 141 غرفةً، مع إمكانية الوصول إلى وادي حنيفة الممتدّ على مساحة كيلومترين مربّعين، من ممشى الجرف، كما يضمّ مساحاتٍ ترفيهيةً هادئة ونشطة وفنادق، وهي أماكن مثالية للاسترخاء برفقة العائلة والأصدقاء بمحيط الوادي الساحر.

لمحة عن هيئة تطوير بوابة الدرعية

تأسست هيئة تطوير بوابة الدرعية في يوليو 2017 للحفاظ على تاريخ الدرعية، والاحتفاء بمجتمعها، وتطوير حي الطريف الأثري المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي ليصبح من أكبر أماكن التجمع في العالم ومركزاً للثقافة والتراث السعودي. تركز الهيئة جهودها على حماية وحفظ تاريخ المملكة، بما في ذلك قصص أجدادنا، وتراثنا المادي. وتماشياً مع معايير التصميم والتطوير والحفظ، ستعمل هيئة تطوير بوابة الدرعية على استحداث بيئة تعزز أهمية الدرعية التاريخية والوطنية والدولية بما في ذلك المحافظة على منطقة الطريف. تسعى الهيئة إلى تعزيز حضور الدرعية كواحدة من أبرز الوجهات على مستوى المنطقة، والتي توفر فعاليات وأنشطة تاريخية وثقافية ومعرفية، إلى جانب استضافة الفعاليات العالمية. وتتطلع الهيئة إلى تحويل الدرعية لتصبح من أكبر أماكن التجمع في العالم عبر تطوير تجارب ثرية تروي قصص تاريخنا، وتغرس في نفوس أبناء وبنات المملكة الشعور بالفخر ببلادهم، وتأسيس وجهات ومعالم شهيرة عالميًا فيها. . وتعمل الهيئة على ضمان تكامل المعالم الثقافية في الدرعية مع مجموعة من أرقى العلامات الفندقية الرائدة، والمطاعم الفاخرة، وعروض التجزئة رفيعة المستوى. وتحرص الهيئة على تمكين أهل الدرعية من تحقيق أهدافهم. وهي تحتفي بالمجتمع المحلي، وتهدف وتسليط الضوء على إنجازاتهم الاجتماعية والثقافية والتاريخية، وربط جذور الدولة السعودية بحاضرها ومستقبلها. وتعمل هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى جانب الهيئات التنفيذية في الدرعية، بصفتها الجهة التنظيمية الرئيسية للمنطقة الإشرافية (190 متر مربع)، وستطبق أفضل الممارسات في إدارة الأراضي، وإصدار تراخيص البناء والتراخيص والإشراف عليها.

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