بحث الدكتور كمال آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الأستاذ وائل الجعفري النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في شركة أرامكو السعودية سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجالي تطوير العقود وتأهل الخبراء، إضافة إلى تحسين آليات فض المنازعات في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات من خلال التحكيم التجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور كمال آل حمد مع السيد وائل الجعفري جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها توفير بيئة قانونية وتشريعية مستقرة وموثوقة لتعزيز التحكيم التجاري وتطوير العقود التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل بيئة الأعمال عن طريق إبراز التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات ودعم الشركات والمستثمرين في قطاعات النفط والطاقة، بما يعزز سمعة الحركة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقدم الدكتور كمال آل حمد خلال الاجتماع شرحاً حول دور مركز التحكيم التجاري الخليجي في ضمان وجود بيئة تشريعية ملائمة وشفافة تدعم إجراءات التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير قاعدة المحكمين والخبراء في مجال التحكيم التجاري وتوفير التدريب والتأهيل المستمر لهم، وتوعية المستثمرين بأهمية اللجوء للتحكيم كبديل للقضاء وتوفير كافة الضمانات القضائية لحماية الاستثمار الأجنبي والتشجيع عليه.

وأشاد الأمين العام للمركز بدور "أرامكو" في دعم البيئة التجارية في المنطقة وتعزيز سمعة المنطقة كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال استخدام التحكيم التجاري في مشاريعها وأعمالها واعتباره مسارا مفضلا في تسوية المنازعات، مؤكداً الاهتمام ببناء علاقة شراكة مثمرة مع "أرامكو" للارتقاء بتطوير العقود وتأهيل الخبراء وبما يسهم في دعم التنمية والازدهار التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي.

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-انتهى-