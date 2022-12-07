ابوظبي : قامت الدكتورة خديجة العامري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عضو مجلس سيدات أعمال أبوظبي صباح اليوم بزيارة جناح سفارة ليتوانيا في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2022 .

وبحثت مع سعادة راموناس دافيدونيس، سفير جمهورية ليتوانيا لدى دولة الإمارات آفاق التعاون بين غرفة تجارة وصناعة ابوظبي وليتوانيا في مجال الصناعات الغذائية والزراعية .

وقال السفير راموناس خلال اللقاء ان الشركات الليتوانية المشاركة في المعرض تستخدم أحدث التقنيات مثل التجفيف بالتجميد، والزراعة الدقيقة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتعتمد على السلع العضوية الموسمية لإنتاج منتجات غذائية صحية ومغذّية.

واطلعت الدكتورة العامرى على منتجات العديد من الشركات الليتوانية مثل شركة سوبر جاردن التي تنتج وجبات خفيفة مجففة بالتجميد وتعد بديلًا مثاليًا للحلويات التي تتضمن الجبن والتوت المجفف بالتجميد. و مجموعة AUGA التي تتواجد في السوق الإماراتية منذ عام 2019، وتعنى بإنتاج الوجبات الجاهزة: كالحساء، والعصيدة، والبقوليات المطهوة على البخار.

وقدمت السيدة شارونيه سابليفيتشيني الملحق التجاري والزراعي في السفارة الليتوانية بابوظبي شرحاً مفصلاً عن شركة Žemaitijos منتجات الألبان مثل الجبن الصلب والآيس كريم للأسواق المحلية والأجنبية. وشركة WeZoop التي تعمل على تطوير أغذية مبتكرة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الغذائية لكبار السن.

وقالت ان مشروب Startuper’s Smoothies المبتكر بديلًا للوجبات إذ يضاهيها من حيث الصحة والنكهة ويتم بيعه بالفعل في أيرلندا وبلجيكا، وقد عقد اتفاقيات توريد مع البرازيل والبيرو واليابان والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي.

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