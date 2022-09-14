شارك فيها المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة

عجمان: نظمت دائرة التنمية السياحية في عجمان بالتعاون مع هيئة النقل في عجمان جولة تعريفية لمركز إنهاء إجراءات السفر التابع لطيران الإمارات والذي تم افتتاحه مؤخراً في المحطة الرئيسية الواقعة على شارع الشيخ محمد بن زايد بحضور ممثلين من المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة العاملة في الإمارة.

وخلال الزيارة تعرف المشاركين في الجولة على الخدمات التي تقدمها طيران الإمارات بما يسمح لعملائها الحجز والسفر بسهولة ويسر على متن رحلاتها، بالإضافة الى تخليص إجراءات سفرهم، وتوفير أكبر قدر ممكن من الوقت والجهد على المسافرين والسياح.

وتأتي أهمية هذه الجولة انطلاقاً من سعي دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى تدعيم مفهوم الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي تعتبر عاملاً أساسياً لاستدامة القطاع الاقتصادي والسياحي والتنمية الشاملة بشكل عام في الإمارة.

وعن الزيارة أكدت خديجة تركي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان بالانتداب، أن شركات الطيران العاملة في الدولة تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز السياحة إلى وجهات مختلفة عبر العالم من خلال توفير خيارات سفر موثوقة وسهلة ومريحة، لذلك تأتي هذه الجولة بهدف تعريف المنشآت الفندقية وشركات السياحة بالخدمات التي تقدمها طيران الإمارات في عجمان، بما يعزز نمو القطاع السياحي في الإمارة.

وأشادت تركي بالجهود التي بذلتها هيئة النقل في عجمان لإنجاح هذه الجولة التعريفية والتعاون القائم مع طيران الإمارات، مشيرةً إلى أن مشاركة مسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص في هذه الجولة يؤكد حرص كافة الجهات على المساهمة البارزة في إنماء القطاع السياحي في الإمارة.

وبدوره قال المهندس سامي علي الجلاف المدير العام بالتكليف لهيئة النقل في عجمان ضمن خططها الرامية الى تطوير منظومة خدمات النقل في إمارة عجمان بشكل يعكس التوجهات الاستثنائية ونظرتها المستقبلية لقطاع النقل العام، تقوم هيئة النقل في عجمان بالانطلاق بخطىً واثقة نحو تنظيم عمليات النقل الدولي بواسطة شركات النقل وذلك تماشياً مع الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة وتقديم خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين وتوفير أقصى درجات الراحة لمستخدمي مثل هذا النوع من النقل، لما يمثله

هذا القطاع من دور محوري في دعم عجلة التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الخدمات المقدمة و تحقيق أقصى معايير الأمن والسلامة والراحة للمتعاملين.

وأضاف الجلاف أن هيئة النقل تعمل مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وعلى رأسهم طيران الإمارات على توسيع واستحداث خطوط نقل جديدة يعد مطار دبي وجهتها الأخيرة وذلك لخدمة المسافرين على متن طيران الإمارات بواسطة عدد من حافلات النقل العام المجهزة بوسائل الأمان والراحة والالتزام بكافة معايير السلامة العالمية.

كما أكد الجلاف بأن هذه الخطوة تأتي ضمن مجموعة من الخطط الرامية الى التسهيل على الجمهور ومستخدمي النقل العام من الراغبين في السفر على متن طيران الإمارات مراعيةً في ذلك إنجاز إجراءات سفرهم بسهولة ويسر عن طريق مركز طيران الإمارات الموجود في المحطة الرئيسية الواقعة على شارع الشيخ محمد بن زايد، والتحقق من المتطلبات الطبية المتعلقة بـ"كوفيد-19" لوجهاتهم، واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة، وركوب إحدى حافلات هيئة النقل في عجمان، التي تقلهم إلى مطار دبي الدولي. وبمجرد وصول العملاء إلى المبنى 3، يقوم العملاء بتسليم أمتعتهم في منطقة مخصصة والتوجه مباشرة إلى مكاتب الهجرة والفحص الأمني، ما يوفر لهم انتقالاً سلساً عبر المطار. ويجري التخطيط لدمج إجراءات تسجيل الأمتعة في منشأة عجمان الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

من جانبه قال محمد مطر، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة خدمات المطار: "نحن سعداء بتعاوننا وشراكتنا مع هيئة النقل في عجمان. نعمل باستمرار لتوفير تجربة سفر متميزة لعملائنا، ونظراً لأن الرحلة تبدأ على الأرض، فقد استثمرنا في هذا المرفق لتسهيل إجراءات سفر عملائنا في عجمان والإمارات الشمالية. لقد استخدمت أعداد كبيرة من المسافرين منشأتنا في عجمان خلال الصيف، ونتوقع إقبالاً أكبر مستقبلاً وخصوصاً في مواسم العطلات".

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة

فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع ajmantourism/-https://ajman.travel/ar