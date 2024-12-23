دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، اتفاقية مع مركز دبي للسلع المتعددة لتطوير أول محطة خدمة على الإطلاق في منطقة مركز دبي للسلع المتعددة، وذلك خلال مراسم التوقيع الرسمي الذي أقيم في مركز دبي للسلع المتعددة، بحضور أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وزيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة اينوك.

تأتي هذه الشراكة المهمة متماشية مع خطط اينوك للتوسع في قطاع التجزئة خلال الفترة من 2025-2026، وتؤكد على التزام مركز دبي للسلع المتعددة بتعزيز البنية التحتية المجتمعية. ستقع محطة الخدمة في أبراج بحيرة جميرا (JLT)، المشروع المتطوّر متعدد الاستخدامات التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، والذي يتمتع بموقع استراتيجي لخدمة المناطق النابضة بالحياة في جميرا بارك وجزر جميرا، إضافةً إلى المشروع القادم أبتاون دبي.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يمثّل افتتاح أول محطة خدمة في أبراج بحيرات جميرا خطوة كبيرة في جهودنا المستمرة لتعزيز جودة الحياة داخل مجتمعاتنا. جُهّزت المحطة بتقنيات مستدامة وخيارات وقود شاملة ومجموعة متنوعة من المرافق، وهي مصممة لخدمة منطقة أبراج بحيرات جميرا، وأبتاون دبي، والمناطق المحيطة بسهولة وكفاءة. نحن متحمسون للتعاون مع مجموعة اينوك لتقديم خدمات حديثة ومبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة لمنطقتنا النابضة بالحياة."

من جانبه، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في جهودنا لتعزيز حضور اينوك عبر المواقع الرئيسية في دبي، وفي التزامنا بدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية."

وأضاف: " من خلال تعاوننا مع مركز دبي للسلع المتعددة، نحن نساهم في التنمية المستدامة للمجتمع في أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي الجديدة والمناطق المحيطة بها. وستتيح محطة الخدمة الجديدة سهولة الوصول إلى موارد الطاقة فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي والتنقل والابتكار. ونحن، إلى جانب شركائنا في مركز دبي للسلع المتعددة، متحمسون للعمل نحو الوفاء بالتزامنا بالتنمية الحضرية المستدامة، وتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية الحديثة في واحدة من أكثر مناطق دبي حيويةً."

تمتد محطة على مساحة 50,187 قدماً مربعة، بمساحة مبنية تبلغ 5,920 قدماً مربعة. وستضم المحطة، المجهزة بأحدث التقنيات المستدامة، خدمات التزود بالوقود التقليدية، ومتجراً لطلبات التسوّق من السيارة، ومجموعة من المرافق المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات منطقتي أبراج بحيرات جميرا وأبتاون دبي.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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