أبوظبي – انطلقت في "ياس مول " بجزيرة ياس في ابوظبي مساء امس، مسيرة أبطال خط الدفاع الأول"، احتفاءً بالابطال الذين جسّدوا أسمى معاني التضحية والإخلاص في خدمة الوطن، وذلك بمشاركة وزارة الدفاع، وشرطة أبوظبي، والدفاع المدني بأبوظبي، ومكتب فخر الوطن.

وقال مكتب فخر الوطن الذي يتولى بالتنسيق لهذا الحدث المجتمعي " تهدف هذه المبادرة المجتمعية الوطنية والتي اقيمت تحت شعار "فخورين بالإمارات – إلى تكريم أبطال خط الدفاع الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التفاعل المجتمعي معهم، وترسيخ قيم الولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية، إلى جانب توفير تجربة تفاعلية مميزة ولا تُنسى لزوار ياس مول وعائلاتهم.

"مسيرة أبطال خط الدفاع الأول" التي تجسد روح الوحدة والتلاحم بين أفراد المجتمع ومؤسساته الوطنية، تسلط الضوء على الدور المحوري الذي قام به هؤلاء الأبطال في حماية المجتمع والحفاظ على سلامته، بما يعكس نهج دولة الإمارات في تقدير المخلصين وتكريم أصحاب العطاء.

وأكد مكتب فخر الوطن أن هذه الفعالية تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية والمجتمع، وترسيخ ثقافة الوفاء والعرفان لمن قدموا جهوداً استثنائية في خدمة الوطن، بما يسهم في نشر الوعي بقيم العطاء والعمل الجماعي لدى مختلف فئات المجتمع.

وتعكس مبادرة "فخورين بالإمارات" رؤية دولة الإمارات في ترسيخ قيم التكاتف المجتمعي والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتؤكد أن تكريم أبطال خط الدفاع الأول هو تقدير مستحق لجهودهم وتضحياتهم، ورسالة وفاء تعبر عن امتنان المجتمع الإماراتي لكل من أسهم في حماية الوطن وخدمة أبنائه.

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