دبي، الإمارات العربية المتحدة: دشن مجتمع الفنانين الجديد "آرت بي أبارت" (Art be a Part) في دبي والمكرس لدعم القضايا الانسانية أول حملة ناجحة للغاية لجمع التبرعات.

ونجح مزاد الأعمال الفنية التي ساهم بها فنانون من جميع أنحاء العالم بجمع 243,000 درهم اماراتي مساء السبت الماضي، وستخصص عائدات المزاد لدبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في الهند.

وفي هذا السياق قالت الناشطة الخيرية والفنانة مِدها ناندا، التي أسست مجتمع الفنانين الجديد "آرت بي أبارت"، بعد حفل الاطلاق الرسمي للمزاد: "لقد كانت الاستجابة للمبادرة رائعة، وهذه مجرد البداية. وأنا ممتنة لكل الدعم الذي تلقيناه لإنجاح المزاد".

وأضافت: "لقد استقطبنا بالفعل فنانين من مختلف الجنسيات، ونأمل أن ينمو مجتمعنا بعد عدة سنوات ويكون له تأثير إيجابي في جميع أنحاء العالم".

وعرض المزاد أعمالاً فنية عديدة لفنانين من جميع أنحاء العالم، وضمت اللوحات التي حصدت أعلى عطاء لوحة "هاو تو سبيند إت" للفنان الإيطالي المعاصر بابلو دانا، ولوحة "دونت موف إيه ماصل" وهي لوحة بورتريه لنمر للفنان ستيفن جرافر وهو فنان بريطاني يعيش حالياً في الهند، ولوحة سيريغراف "تاليثا" للفنان والموسيقي من هوليوود لوك جوس.

ومن بين ضيوف الحفل الذي أقيم في فندق تاج دبي في بزنيس باي، أمل الرضا رئيس إدارة علاقات المانحين والشراكات في مؤسسة دبي العطاء، وفيروز تقي الدين رئيسة الشراكات وتعبئة الموارد في مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بمنطقة الخليج، دبي.

#بياناتحكومية

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حول دبي العطاء:

منذ تأسيسها، تعمل "دبي العطاء" - جزء من "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"- على توفير فرص التعليم السليم للأطفال والشباب في البلدان النامية من خلال تصميم وتمويل البرامج الطموحة التي تتسم بالفاعلية والاستدامة ,والقابلة للتوسع. وحتى اليوم، نجحت المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها في إطلاق برامج تعليمية لمساعدة ما يزيد عن 21 مليون مستفيد في 60 بلداً نامياً.

وتلعب "دبي العطاء" دوراً رئيسياً في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى ضمان التعليم السليم المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030، من خلال دعم برامج تنمية الطفولة المبكرة والحصول على التعليم الأساسي والثانوي السليم، والتدريب التقني والمهني وتدريب الشباب، وكذلك التركيز بشكل خاص على التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة. علاوة على ذلك، تتبنى دبي العطاء نهجًا استراتيجيًا لتحسين مستوى إلتحاق الطلاب ونتائج التعلم من خلال نموذج متكامل للصحة المدرسية والتغذية الذي يتكون من أنشطة التخلص من الديدان المعوية في المدارس، والتغذية المدرسية، وتوفير المياه والمرافق الصحية والنظافة الشخصية في المدارس.

دبي العطاء هي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة (UN DGC)، فضلاً عن كونها منظمة غير حكومية مسجلة تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير (IACAD)، الجهة المنظمة للأنشطة الخيرية في دبي. وتعتبر المنظمة الإنسانية العالمية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها مخولة بجمع التبرعات من خلال التبرعات المباشرة أو حملات جمع التبرعات، فضلاً عن إستخراج جميع التصاريح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

يعتبر العمل التطوعي أداة قوية بالنسبة لدبي العطاء من أجل إشراك أفراد المجتمع في مواجهة تحديات التنمية. تجمع دبي العطاء كافة أطياف المجتمع الإماراتي من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات التطوعية والتوعوية المرتبطة بمهمتها العالمية.

المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني: www.dubaicares.ae