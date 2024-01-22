سلطان بن سليم: "الاتفاقيات الاقتصادية" ترسخ الإمارات شريك عالمي موثوق في التجارة والاستثمار

أحمد محبوب مصبح: الارتقاء بمنظومة التمكين الرقمي لتسهيل التجارة

محمد بن طليعة: التكنولوجيا المتقدمة والشراكات محور عمل الحكومة

دبي: انطلقت أعمال أسبوع جمارك دبي التاسع والذي يقام تحت شعار""التمكين الرقمي نحو شراكات هادفة وفاعلة" بالتأكيد على تنمية الشراكات الهادفة وإثرائها، وأهمية إقامة تحالفات جديدة لتحقيق هدف تيسير التجارة وأمن الحدود ومرونة سلاسل التوريد العالمية.

وتنظم جمارك دبي أسبوع الجمارك للعام التاسع على التوالي لمشاركة العالم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك والذي يصادف 26 يناير من كل عام، وأعلنت الدائرة عن تنظيم أكثر من 30 فعالية جمركية متنوعة على مدار الأسبوع تشمل جميع الفئات الشركاء، العملاء، الجهات ذات الصلة والمجتمع.

وبدء حفل الافتتاح الذي أقيم بالمقر الرئيسي لجمارك دبي وحضره الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مدراء عموم الدوائر الجمركية المحلية ولفيف من المسؤولين الجمركين والشركاء ذات الصلة، بعرض مرئي لإنجازات جمارك دبي في التمكين الرقمي، وخدماتها الذكية الرائدة والتي تدفع تحو زيادة معدلات التجارة الخارجية و زيادة العائد على الشركات والتجار و التسهيل على المسافرين، استقطاب استثمارات خارجية في القطاع التجاري و القطاعات المرتبطة به.

وأكد سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على ضرورة ترسيخ ودعم برنامج اتفاقيات الشراكات الاقتصادية التي تبرمها دولة الإمارات لتحقيق مستهدفات رؤيتها الاقتصادية، كشريك عالمي موثوق في التجارة والاستثمار، وكذلك دعم دور الإمارات في مجموعة بريكس.

وقال: إن دولة الإمارات استشرفت المستقبل برؤيتها في التحول الرقمي والذي كان الأساس الصلب لانطلاق الأعمال بكل سهولة وجذب الاستثمارات الخارجية، حيث احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة، ويأتي هذا الانجاز في التقرير الأخير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وأضاف أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات ساهمت جمارك دبي في تنفيذه، يعزز بشكل رئيسي من زيادة التدفقات التجارية من وإلى دولة الإمارات وذلك لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات محددة.

من جانبه قال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: " أكدت منظمة الجمارك العالمية في رسالتها بمناسبة اليوم العالمي للجمارك 2024 على أهمية شراكاتنا الطويلة الأمد وإقامة تحالفات جديدة وبجرأة، في الوقت الذي يواصل فيه برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، كما أن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات وتحقيق المنفعة الاقتصادية والتجارية والسياحية المتبادلة، ومن المتوقع أن تصل قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في عام 2023 إلى 2.5 تريليون درهم، وكذلك وصول عدد المسافرين بدولة الإمارات في 2023 إلى أكثر من 120 مليون مسافر.

وأضاف :"تحرص جمارك دبي على تعزيز شراكاتها والانطلاق لتكوين تحالفات جديدة وفتح جسور للتعاون الثنائي المشترك وتعزيز التمكين الرقمي للخدمات وللإجراءات الجمركية بهدف زيادة قيمة التجارة الخارجية لدبي وتوفر جمارك دبي وضمن خطتها للتسهيل على التجار والشركات حزمة رائدة من الخدمات المتطورة والذكية التي يتم تقديمها على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع، حيث باتت خدمات جمارك دبي الذكية محل اشادة الجهات الجمركية العالمية وصندوق النقد الدولي، وتنجز برامج وأنظمة الدائرة الذكية نحو أكثر من 50 معاملة في الدقيقة الواحدة وهو ما يدعم من تسريع العمليات التجارية لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33".

ومن جهته أكد سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات أن التمكين الرقمي والشراكات الهادفة هو محور عمل حكومة الإمارات مستعرضاً تطور التحول الرقمي في حكومة الإمارات وتهدف استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية إلى تقديم خدمات رقمية متطورة تصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة، وتطوير خدمات شخصية استباقية تركز على الإنسان وتحاكي احتياجات كل فرد في المجتمع وتشركه في تصميم الخدمة التي يحتاجها وكيفية تقديمها، إلى جانب بناء القدرات الحكومية وتأهيل كوادر لقيادة قطاع خدمات المستقبل بما يعزز مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية.

وأوضح رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، أن حكومة دولة الإمارات حققت قفزة نوعية في الخدمات الاستباقية، منها 300 خدمة حكومية استباقية و4 ملايين متعامل يستخدمون تطبيق الهوية الرقمية من أجل الحصول على الخدمات الحكومية الذكية، فضلاً عن أن 90% من المتعاملين يفضلون استخدام القنوات الرقمية لإتمام الإجراءات الحكومية.

وفي نهاية الحفل كرم سعادة سلطان أحمد بن سليم وسعادة أحمد محبوب مصبح سعادة محمد بن طليعة، لمشاركته الإيجابية في حفل افتتاح أسبوع جمارك دبي التاسع حيث تم إهداء سعادته درع جمارك دبي، كما احتفل الحضور بحصول جمارك دبي على نتيجة أكثر من 90 % في سعادة المتعاملين وفق نتائج دراسة سعادة متعاملي حكومة دبي 2023.

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