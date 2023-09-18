

أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في أولى جلساتها اليوم، فوز موقع "تل السلطان – أريحا" الفلسطيني بأغلبية الأصوات، بما يجعله أول موقع عربي يضاف إلى قائمة اليونسكو في هذه الدورة الـ 45 المنعقدة في الرياض.

وأعرب مندوب فلسطين الدائم لدى اليونسكو منير انسطاس في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، عن فخره بهذا النجاح التاريخي الذي "يحسب للعرب كافة، وخاصة المملكة العربية السعودية، التي بذلت كل الجهود في استضافة الدورة، ولم تدخر أي جهد في سبيل دعم القضية الفلسطينية في كل المنابر الدولية".

وأوضح مدير عام التراث العالمي بفلسطين الدكتور أحمد الرجوب، أن مدينة أريحا تعد مثالا لأول وأقدم نظام سياسي اجتماعي إداري في العالم، مشيراً أنها ليست أقدم مدينة مسورة في العالم وحسب وتعد أخفض مدينة قديمة ومسورة في العالم، وصاحبة أقدم نظام سياسي واجتماعي واقتصادي وديني في العالم، مما يثبت دورها في تطور الحضارة الإنسانية.

وأشار إلى أن هذا الانتصار الثقافي له أبعاد اقتصادية واجتماعية أخرى، إذ أن فلسطين لا تملك مصادر أو موارد، ولكنها غنية بتراثها الثقافي والديني والطبيعي، وتسجيل أريحا على قائمة التراث العالمي سوف يعود بنفع اقتصادي؛ بسبب تضاعف أعداد الزوار لهذا الموقع، كما أنه يحسن دخل المجتمع بشكل أساسي وينعكس على رفاهية أهل أريحا والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

ومنذ وقت مبكر من اجتماع اللجنة في الرياض، يترقب العرب والفلسطينيون قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) بشأن الاعتراف بأريحا كموقع للتراث العالمي في الاجتماع المنعقد بين 10 و25 سبتمبر الجاري، وسط معارضة من الجانب الإسرائيلي.

وتقول فلسطين إن علماء الآثار فيها يؤكدون أن تل السلطان، أقدم مدينة محصنة في العالم، وموقع يروي قصة تاريخ البشرية من خلال بقايا تعود إلى العصر الحجري الحديث وتستمر حتى العصر البيزنطي، كما أنها تضم تضاريسها برجاً دائرياً ضخم، بالإضافة إلى أسوار لحماية الموقع. وظل المكان قيد التنقيب لأكثر من قرن من الزمان وأسفر عن بقايا مدينة محصنة تعتبر نفسها أقدم مدينة مأهولة بالسكان على هذا الكوكب، وهو ما شجع المنظمة الدولية على تصنيفها على قائمة التراث العالمي.

ولفت مندوب فلسطين لدى اليونسكو أن أريحا القديمة ستكون خامس موقع فلسطيني على لائحة التراث العالمي، مبيناً أن ثلاثة من تلك المواقع على اللائحة المهددة بالخطر وموقعين على اللائحة الاعتيادية، مشيراً إلى أن أهم موقع للإنسانية من تلك المواقع في النواحي التاريخية المرتبطة بالأديان السماوية الثلاث هي القدس القديمة.

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