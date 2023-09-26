يمثل اعتماد مقترح السعودية إنجازا جديدا ويؤكد فعالية وتأثير عضويتها داخل المنظمة:

المقترح يعطي أولوية للدول التي ليس لديها مواقع أو الأقل تمثيلا على القائمة

التوصية بأن يشكل فريق العمل المفتوح برئاسة السعودية بما يرشحها لقيادته

الرياض، المملكة العربية السعودية - وافقت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو خلال أعمال دورتها الـ 45 التي تستضيفها حاليا العاصمة السعودية الرياض، على مقترح قدمته المملكة العربية السعودية بشكيل فريق عمل مفتوح لدراسة التوازن في قائمة التراث العالمي لإعطاء أولوية للدول التي ليس لديها مواقع أو الأقل تمثيلا على القائمة، حيث تم اعتماد المقترح بالإجماع والتوصية بأن يشكل فريق العمل المفتوح برئاسة السعودية بما يرشحها لقيادته بغض النظر عن استمرارها أو عدمه كعضو في لجنة التراث العالمي.

ويمثل اعتماد مقترح السعودية إنجازا جديدا ويؤكد فعالية وتأثير عضويتها في منظمة اليونسكو، ويضاف إلى سلسلة نجاحاتها في استضافة الدورة الـ 45 الموسعة للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، والتي تعتبر دورة استثنائية بامتياز كونها أهم تجمع ثقافي عالمي تعتمد فيه المواقع التي تسجل في قائمة التراث العالمي في اليونسكو، حيث تفتخر باستضافتها لهذه الدورة التي تم التحضير لها في فترة قياسية وبجاهزية عالية، فهي أول دورة تنعقد حضورياً بعد فترة انقطاع لسنوات طويلة الأمر الذي جعل عدد الملفات الترشيح 50 ملفاً وهو رقم قياسي على مستوى الدورات السابقة .

وتنبع أهمية الدورةِ الخامسةِ والأربعين الموسعةِ للجنةِ التراثِ العالمي التابعة لمنظمةِ اليونسكو، في قدرة السعودية على تعزيز الجهود المشتركة لتمكين التعاونِ والاستدامةِ للحفاظِ وصونِ مواقعَ التراثِ العالمي في دولِ العالم، وبناءِ رؤى مشتركةٍ، وتوفيرِ الممكّنات، والتعاونِ في رسمِ مسارات جديدةٍ لشراكاتٍ استراتيجيةٍ،

وانطلاقاً من إيمانِ المملكة العربية السعودية بأهمية التراث بوصفه كنزاً حضارياً وإرثاً إنسانياً ومعرفياً، عملتْ المملكة مع شركائِها في منظمةِ اليونسكو على دعمِ العديدِ من القراراتِ الساعيةِ إلى بناءِ أسسٍ متينةٍ للقُدراتِ البشريةِ في مجالاتِ التراثِ والآثارِ، ودعمِ مواقعَ التراثِ العالمي وصونِها، حيث تبنّتْ استراتيجية بناء القُدرات للعاملين في مجالِ التراثِ للعشر سنوات القادمة، كما أسستْ الصندوقَ السعودي لدى اليونسكو بهدفِ تمويلِ ودعمِ البرامجَ والمشاريعَ ذات الصّلة حولَ العالم.

#بياناتحكومية

- انتهى -