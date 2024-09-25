الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: في مبادرة قوية تعكس روح المجتمع والالتزام البيئي، تعاونت مدينة الشارقة المستدامة مع بلدية مدينة الشارقة و "بيئة" للاحتفال باليوم العالمي لتنظيف البيئة من خلال تنظيم حملة تنظيف الشاطئ.

نُظمت الحملة على شاطئ الخان في إمارة الشارقة، وهدفت إلى تعزيز حماية البيئة وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على المناظر الطبيعية، بما في ذلك الشواطئ والحياة البحرية.

شارك سكان مدينة الشارقة المستدامة وموظفو المؤسسات الشريكة، في الحملة التي استمرت لمدة ساعة، وتم إرسال النفايات إلى منشأة لإدارة النفايات القابلة للتدوير.

وفي تعليقه على المبادرة، قال يوسف أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة: "بصفتنا مجتمعًا مستدامًا رائدًا في إمارة الشارقة، فإن الإدارة الفعالة للنفايات والتنظيف جزءٌ أساسي من مهمتنا. كجزء من هذه الجهود، نتعاون بانتظام مع الجهات المتخصصة، ونشجع سكاننا على تبني الممارسات المستدامة، بما في ذلك فرز النفايات. تعكس حملة التنظيف اليوم أهدافنا الأوسع في تعزيز المسؤولية البيئية ودعم الاستدامة خارج مجتمعنا. وأود أن أعرب عن امتناني لبلدية مدينة الشارقة و "بيئة" على دعمهما في جعل هذا الحدث مؤثرًا وتعزيز التزامنا بالحياة المستدامة في الشارقة."

من جانبه أكد سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن هذه المبادرة تؤكد حرص البلدية على تعزيز المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، والاهتمام بنظافة الشواطئ باعتبارها وجهات سياحية متميزة تشهد إقبالاً كبيراً خصوصاً خلال فصل الصيف مشيراً إلى أن الصحة والسلامة والبيئة من أولويات العمل البلدية وأحد الركائز الأساسية لمبادرات المسؤولية الاجتماعية، وتلعب حملات التنظيف دوراً مهماً في هذه الجهود.

علق رافائيل لوبيز، الرئيس التنفيذي لقطاع جمع النفايات وتنظيف المدن في "بيئة"، قائلاً: "إن منع النفايات من الوصول إلى محيطنا أمر بالغ الأهمية لصحة النظم البيئية والمجتمعات. نحن فخورون بالتعاون مع مدينة الشارقة المستدامة وبلدية الشارقة، وتوحيد الجهود في شاطئ الخان، لإحداث تأثير إيجابي هنا في الشارقة، ونحن محظوظون بامتلاكنا طبيعة وتنوع بيولوجي مذهلين. إن مبادرات تنظيف كهذه لا تفيد بيئتنا الطبيعية على المدى القصير فحسب، بل إنها تلهم أيضًا العمل الجماعي في المجتمع نحو مستقبل مستدام وإيجابي للمناخ على المدى الطويل."

وبصفتها أول مجتمع سكني مستدام مخطط له تم تطويره من قبل هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بالشراكة مع "دايموند ديفيلوبرز"، كانت مدينة الشارقة المستدامة في طليعة الجهود العالمية لدعم التنمية المستدامة. تنظم المدينة بانتظام أنشطة لإشراك المجتمع تهدف إلى نشر المعرفة وزيادة الوعي العام في المجالات الحيوية مثل إدارة النفايات، التلوث، الزراعة الحضرية، الصحة، والرفاهية. برنامج التنظيف هذا جزءٌ من هذه الجهود ومثل حدثًا هامًا لإشراك المجتمع في المبادرات البيئية الأوسع في الشارقة والإمارات العربية المتحدة.

وتطور اليوم العالمي لتنظيف البيئة ليصبح أكبر حركة مدنية في تاريخ البشرية منذ انطلاقه في عام 2018. وبهدف تحقيق عالم صحي وخالٍ من النفايات، اكتسب هذا اليوم أهمية أكبر في ديسمبر الماضي عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في دورتها الثامنة والسبعين قرارًا بتعيين يوم 20 سبتمبر كاليوم العالمي لتنظيف البيئة.

نبذة عن مدينة الشارقة المستدامة

مدينة الشارقة المستدامة هي مشروع صديقٌ للبيئة بمعايير عالمية وكفاءة في استخدام الطاقة يشجّع على تبنّي أسلوب حياة مستدام ومتوافق مع متطلّبات المستقبل. يوفّر المشروع حلولاً عمليّة على صعيد الغذاء والأمان والماء وإدارة الطاقة إضافة إلى الحفاظ على البيئة ومواردها. مدينة الشارقة المستدامة هي ثمرة تعاون ما بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة دايموند ديفلوبرز للتطوير العقاري، وهي مشروع سكني متعدّد الاستخدامات عالميّ المستوى ويلبّي أعلى معايير الاستدامة.

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