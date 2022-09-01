دنباسار ، إندونيسيا/أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وسيمنس للطاقة، الشريك المؤسس لهذه المبادرة، بالإضافة إلى13 شركة عالمية في كافة القطاعات الصناعية، عن إطلاق التحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي. يهدف التحالف الجديد للإسراع بتحقيق طموحات وأهداف صفر انبعاثات والتخلص من الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة بالقطاع الصناعي، وذلك في إطار جهود تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

تم إطلاق هذا التحالف الجديد رسميًا من خلال تبني أهداف إعلان بالي للمناخ بحضور السيد/فرانشيسكو لا كاميرا-مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والسيد/كريم أمين-عضو المجلس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة خلال مشاركتهما في "منتدى الاستثمار في تحول قطاع الطاقة" الذي نظمته الوكالة في بالي-إندونيسيا اليوم. يشار إلى أن سيمنس للطاقة، الشريك المؤسس لهذا التحالف، تُعد من أهم الداعمين لإقامة هذا التحالف، كما ستشارك سيمنس للطاقة في رئاسته. ومن المقرر أن يُعقد أول اجتماع للتحالف خلال مؤتمر تغير المناخ (COP27) والمقرر إقامته في شرم الشيخ-مصر.

إنّ مشاركة أهم القطاعات الصناعية في التحالف يعود بالفائدة على فرص التصنيع الصديق للبيئة بدون انبعاثات، مع إبراز أهمية التحالفات والشراكات في وضع استراتيجيات الطاقة ومشاركة أفضل الممارسات في التخلص من/وخفض الانبعاثات الكربونية. تجدر الإشارة إلى أنّ القطاع الصناعي يُنتج حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو أيضًا مسئول عن 28% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ولذلك فإنّ الشراكات القائمة على الحوار المشترك وتنفيذ الإجراءات والتدابير المختلفة لخفض الانبعاثات الكربونية يمثل أهمية قصوى لكافة أطراف القطاع الصناعي، بما يتيح لهم أفضل الطرق للتعامل مع التحديات واستخدام القطاع الصناعي للطاقة النظيفة في العمليات الإنتاجية. من ناحية أخرى، يتيح التحالف باعتباره منصة عالمية متعددة الأطراف، إمكانية تبادل أفضل الخبرات والممارسات وإقامة الشراكات للإسراع بوتيرة التعامل مع قضايا وتحديات التغير المناخي بصورة عملية.

وتعليقًا على إطلاق هذا التحالف، يقول السيد/فرانشيسكو لا كاميرا-مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "تتطلب إجراءات وتدابير المناخ تضافر جهود قادة القطاع الصناعي. ولهذا يعبر هذا التحالف عن الالتزام المتنامي للقطاع الصناعي العالمي بخفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق فرص التصنيع الصديق للبيئة بدون انبعاثات من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والحلول التكنولوجية المطبقة في تحول قطاع الطاقة مثل تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر. ومن خلال تحالفنا معًا على جبهة واحدة لمواجهة تغير المناخ العالمي، فإننا نبعث برسالة واضحة لتأكيد تضامننا قبل انطلاق أعمال مؤتمر تغير المناخ (COP27). وبهذه المناسبة، أدعو المزيد من الأطراف والشركاء للانضمام لهذا التحالف الهام ولدعم رؤيتنا العالمية المشتركة".

يضيف السيد/كريم أمين-عضو المجلس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة: "نحن في أمسّ الحاجة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إذا كنا نريد بالفعل التعامل بجدية مع قضايا تغير المناخ. إنّ القطاع الصناعي مسئول عن 25% من الانبعاثات العالمية من هذه الغازات، وهو بالتالي ثاني أكبر القطاعات من حيث كمية الانبعاثات عالميًا، وهو ما يتطلب اتخاذ كافة التدابير لخفض الانبعاثات الكربونية في أسرع وقت ممكن، ولهذا تمثل الشراكات عاملًا محوريًا في إطار هذه المساعي. وبمساعدة تطبيقاتنا التكنولوجية، تبحث سيمنس للطاقة باستمرار لخلق قيم مضافة حقيقية مع شركائنا نحو مستقبل منخفض الكربون . إنني على قناعة من أنّ التحالف العالمي الجديد للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي سيعمل على الإسراع بجهود خفض الانبعاثات الكربونية من خلال إقامة منتدى عالمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لشركائنا في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والمعرفة".

تم إطلاق التحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي للوصول لأهداف صفر انبعاثات كربونية على مستوى الدول بطريقة أسرع وأكثر كفاءة، مع تشجيع كافة التدابير الخاصة بالتخلص من الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة بالقطاع الصناعي، والوصول لفهم أفضل للحلول التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة واستخدامها في القطاع الصناعي. سيعمل التحالف أيضًا على دعم الحوار وتنسيق الاستراتيجيات البيئية التي تنفذها الأطراف العاملة في القطاع الصناعي بالقطاعين العام والخاص.

وستعمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على تنسيق وتنظيم إقامة الأنشطة المختلفة للتحالف اعتمادًا على خبرتها الكبيرة في تنظيم المنصات والمبادرات متعددة الأطراف المماثلة لهذا التحالف، مثل التحالف العالمي للطاقة الحرارية الأرضية ومبادرة SIDS Lighthouses وتحالف Coalition for Action. توفر الوكالة لهذا التحالف الجديد خبراتها ومعارفها القيّمة في الموضوعات السياسية والقانونية والتكنولوجية والتمويلية المرتبطة بالتخلص من الانبعاثات الكربونية للقطاعات الصناعية الساعية للقيام بذلك.

أعضاء التحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي

يضم التحالف الأعضاء المؤسسين: سيمنس للطاقة، إينل للطاقة الخضراء، طاقة عربية، إيني، تشنيب للطاقة، EDF للطاقة المتجددة، JSW، تاتا ستيل، Sable للكيماويات، تاتانجا للطاقة، رولاند بيرجر، ريبسول، إكوينور وطاقة.

يشار إلى أنّ عضوية التحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي مفتوحة لشركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وكافة الشركات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة والتي لديها طموحات وأهداف متعلقة بالتخلص من الانبعاثات الكربونية لأنشطتها الصناعية والإنتاجية داخل سلاسل القيمة، بالإضافة للشركات التي لديها الخبرة والمعرفة اللازمة لنشر واستخدام تكنولوجيات تحول قطاع الطاقة.

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نبذة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة هي منظمة حكومية دولية تدعم البلدان في انتقالها إلى مستقبل من الطاقة المستدامة، وهي تمثل المنصة الأساسية للتعاون الدولي، كما تعد مركزاً للامتياز وللسياسات والتكنولوجيا والموارد والمعارف المالية في مجال الطاقة المتجددة. يصل عدد أعضاء الوكالة إلى 168 عضوًا (167 دولة والاتحاد الأوروبي)، بالإضافة إلى 16 عضوًا قيد الموافقة. تروج الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لاعتماد كل أنواع الطاقة المتجددة على نطاق واسع واستخدامها على نحو مستدام، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة وإتاحة فرص الاستفادة من الطاقة وضمان أمن الطاقة وتحقيق نمو وازدهار اقتصاديين بخفض انبعاثات الكربون.

للاتصال بالوكالة: نيكول بوكستولر-مسئول الاتصالات في الوكالة، nbockstaller@irena.org، موبايل: +9712417 9951. زوروا موقعنا وصفحتنا على فيسبوك: www.twitter.com/irena، www.facebook.com/irena.org

سيمنس للطاقة سيمنس للطاقة هي احدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة. تتعاون الشركة مع عملائها وشركائها في ابتكار نظم الطاقة المستقبلية، وهو ما يدعم انتقال سلس نحو عالم الغد الأكثر استدامة. ومن خلال محفظتها المتكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات التي تغطي كافة مكونات سلاسل القيمة لقطاع الطاقة، بداية من توليد ونقل الطاقة وصولًا لحلول تخزين الطاقة. هذا وتتضمن محفظة منتجات الشركة حلول تكنولوجيا الطاقة التقليدية والمتجددة مثل التوربينات البخارية والغازية والوحدات الهجينة لتوليد الطاقة التي تعتمد على الهيدروجين، بالإضافة لمولدات الطاقة والمحولات الكهربائية. تجدر الإشارة أن أكثر من 50% من محفظة حلول ومنتجات الشركة ليس لها انبعاثات كربونية. في الوقت نفسه، تمتلك سيمنس للطاقة الحصة الحاكمة من أسهم شركة سيمنس جاميسا للطاقة المتجددة (SGRE) وهو ما يجعل منها كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة. يشار إلى أنّ الحلول التكنولوجية من سيمنس للطاقة تساهم في توليد حوالي سُدُس الطاقة الكهربائية في العالم. يعمل في سيمنس للطاقة 91,000 موظف في أكثر من 90 دولة حول العالم، وقد حققت الشركة إيرادات بقيمة 28.5 مليار يورو في العام المالي 2021.

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