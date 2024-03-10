النجار: نحرص دائماً على منح عملائنا تجربة مصرفية استثنائية توفر لهم أقصى درجات الراحة والرفاهية

خدمات الوطني تعكس التزامنا بتلبية متطلبات عملائنا وتوفير احتياجاتهم المختلفة في كافة المناسبات

يحرص بنك الكويت الوطني دائماً على منح عملائه تجربة مصرفية فريدة وتقديم منتجات وخدمات استثنائية لتلبية احتياجاتهم المختلفة، بالتوازي مع سعيه المستمر إلى توفير أقصى درجات الراحة والرفاهية. وفي هذا السياق، يقدم البنك خدمة توصيل العيادي إلى المنازل لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، والمميزة، وعملاء باقة الذهبي، والخدمات المصرفية للأعمال بلس في جميع مناطق الكويت.

ويقدم البنك هذه الخدمة معفاة عن الرسوم حصرياً لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، والمميزة في الكويت خلال شهر رمضان المبارك. ويمكن الاستفادة منها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال خدمة Q’go Concierge عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة عبر الواتساب على 1888125.

ويمكن للعملاء المؤهلين للحصول على خدمة طلب العيادي بكافة فئات النقود بداية من 1 د.ك، و5 د.ك، و10 د.ك، و20 د.ك. ويمتد التسجيل لهذا العرض بدءاً من 11 حتى 26 مارس 2024، على أن يتم توصيل العيادي في قتره التوصيل من 29 مارس لغاية 9 أبريل 2024.

وبهذه المناسبة، قالت المديرة في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية نورة النجار: "يحرص بنك الكويت الوطني بصفة دائمة على توفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية لعملائه واثراء تجربتهم المصرفية، ليس فقط بما يلبي احتياجاتهم، بل وتجاوز توقعاتهم."

وأوضحت النجار أنه مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يقدم الوطني لعدد من الشرائح المميزة من العملاء (الخدمات المصرفية الخاصة، والخدمات المصرفية المميزة، وباقة الذهبي، والخدمات المصرفية للأعمال بلس) خدمة توصيل العيادي إلى منازلهم في كافة أنحاء مناطق الكويت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال خدمة Qgo Concierge.

وأكدت النجار أن كافة مبادرات الوطني خلال الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء والتي يتم تحديدها بدقة من خلال التواصل الفعال معهم، وذلك في ظل مساعي البنك للتواصل الدائم مع عملائه.

ويقدم بنك الكويت الوطني لعملاء الخدمات المصرفية المميزة مجموعة من الخدمات المتنوعة والتي تشمل على سبيل المثال توفير مدير علاقات عملاء متخصص يهتم بجميع احتياجاتهم المصرفية، بالإضافة إلى ميزة الدخول إلى قاعات الخدمات المصرفية الممتازة، إلى جانب الاستفادة من مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية مثل سمارت ويلث، وكذلك خدمات الوطني للتداول، والخدمات المصرفية العالمية وقروض الرهن العقاري الدولي، والأولوية في إنجاز المعاملات المصرفية بكل سرعة وسهولة مع الصراف للخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى خدمة توصيل البطاقات إلى المنزل. كما يتمتع عملاء الخدمات المصرفة المميزة بالأولوية عند الاتصال بخدمة الوطني الهاتفية 1801801 المتوفرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية المنزلية وخدمة المساعدة الشخصية "الكونسيرج" الحصرية.

من جهة أخرى، تقدم الخدمات المصرفية للأعمال بلس العديد من الخدمات والحلول المصرفية التي تساعد رواد الأعمال على نمو أعمالهم وتحقيق أهدافهم. ويشمل ذلك تخصيص مدير علاقات عملاء من أصحاب الخبرة لإنهاء كافة المعاملات المصرفية، والإعفاء من رسوم الخدمات المصرفية، وخدمة المساعدة الشخصية "الكونسيرج" الممتازة، والسحب النقدي بدون رسوم من أجهزة السحب الآلي التابعة للبنوك الأخرى، بالإضافة إلى حصول صاحب العمل على باقة الذهبي مجاناً، هذا إلى جانب العديد من الخدمات المتميزة الأخرى.

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