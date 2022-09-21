بتكلفة قدرها 13 مليون دينار كويتي وعلى مساحة 8 آلاف متر

الصقر: اتخذنا خطوات هامة لتحويل المستشفى إلى أحد أفضل المراكز الإقليمية في علاج الأمراض المستعصية للأطفال

- فخورون بالدور الذي نقوم به على صعيد دعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية وخاصة في مجال الرعاية الصحية للأطفال

- مستمرون في رسالتنا مع الأطفال ومساعدتهم على تخطي آلامهم ليشرقوا من جديد أطفالاً أصحاء يعيشون الحياة التي يستحقونها

- سنواصل الاستثمار في تطوير كل وحدات المستشفى للمساهمة في التخفيف عن المرضى وأسرهم

السعيد: مبادرة الوطني تعزز مفهوم الدور الاجتماعي الهام الذي يمثله القطاع الخاص في مساندة الدولة وجهودها للارتقاء بالخدمات الطبية

- توسعة مستشفى الوطني تجسد عمق التكامل بين القطاعي العام والخاص وبما يخدم تنمية المجتمع الكويتي

انطلاقاً من موقع بنك الكويت الوطني الرائد على صعيد دعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية وخاصة في مجال الرعاية الصحية للأطفال، دشن البنك وبحضور وزير الصحة د. خالد السعيد مشروع توسعة ضخمة لمستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال وزراعة الخلايا الجذعية والذي تقدر تكلفته بنحو 13 مليون دينار كويتي وعلى مساحة 8 آلاف متر بعد موافقة مجلس الوزراء على قبول التبرع المقدم من البنك لتمويل مشروع التوسعة.

واستقبل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة السيد/ عصام الصقر وبحضور مدير المستشفى الدكتور علي ملا ورئيس وحدة الخلايا الجذعية د. سندس الشريدة وزير الصحة الذي زار موقع المشروع الجديد والذي يبدأ العمل به في عام 2023، كما قاما بجولة داخل مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال شملت زيارة وحدة العلاج بالخلايا الجذعية وأقسام المستشفى المختلفة قدما خلالها الهدايا للأطفال المرضى وتفقدا أحوالهم في محاولة لرسم الابتسامة على شفاه الاطفال والتخفيف عنهم.

وبهذه المناسبة أكد الصقر على أن الوطني اتخذ خلال السنوات الماضية خطوات هامة على صعيد تحويل المستشفى الى أحد أفضل المراكز الإقليمية في علاج الاطفال الذين يعانون من أمراض مستعصية منها إنشاء وحدة العلاج بالخلايا الجذعية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الكويت.

وأضاف الصقر قائلاً:" نفخر بالدور الذي يقوم به البنك على صعيد دعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية وخاصة في مجال الرعاية الصحية للأطفال من خلال الصرح الطبي المتمثل في مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال وزراعة الخلايا الجذعية وكذلك المساهمات المجتمعية الأخرى الذي يقدمها البنك للعديد من الجهات الأخرى في الكويت والتي تقدم رعايتها للأطفال المرضى".

وأكد الصقر على أن الوطني سيواصل رسالته التي تواصلت على مدى العقود الماضية في مساعدة الأطفال على تخطي آلامهم ليشرقوا من جديد أطفالاً أصحاء يعيشون الحياة الجميلة التي يستحقونها.

من جانبه قدم وزير الصحة الشكر لبنك الكويت الوطني على جهوده الرامية إلى تعزيز مفهوم الدور الاجتماعي الهام الذي يمثله القطاع الخاص في سبيل مساندة الدولة في جهودها للارتقاء بالخدمات الطبية.

وأضاف السعيد أن مستشفى بنك الكويت الوطني وخطوات التوسعة التي يقوم بها البنك تجسد عمق التكامل بين القطاعي العام والخاص وبما يخدم تنمية المجتمع الكويتي.

وحدة العلاج بالخلايا الجذعية

تقدم وحدة العلاج بالخلايا الجذعية للأطفال دون سن الستة عشر عاماً التابعة لمستشفى الوطني للأطفال خدماتها بالمجان كما أنها تواصل تعزيز خدماتها في مجال علاج المرضى وتطبيق معايير السلامة وتطوير الابحاث جنباً إلى جنب مع الالتزام بتوفير أفضل مقاييس الرعاية العالمية للمرضى وعائلاتهم.

وتم افتتاح مبنى الخلايا الجذعية في مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال في مايو 2017 ويضم وحدة للعيادات الخارجية وفصد الدم وجناحين للرعاية النهارية وتحضير العلاج الكيماوي ووحدة لبنك الدم وكذلك جناحين لمرضى زراعة الخلايا الجذعية والذي بدأ تشغيله على مراحل ضمانا لتحقيق معايير الجودة في رعاية السرطان وزراعة الخلايا الجذعية.

رعاية متكاملة

وفي إطار استراتيجية مستشفى بنك الكويت لتحقيق الرعاية المتكاملة للمرضى تضع إدارة المستشفى رفاهية الطفل والأسرة كركيزة أساسية ضمن برامجها العلاجية وخدماتها الصحية، حيث ينظم المستشفى العديد من الأنشطة المختلفة لضمان التواصل المستمر مع المرضى وعائلاتهم، لرفع مستويات الرضا عند المرضى وتشجيعهم على الاختلاط وصرف ذهنهم عن آلام العلاج.

كما يتم التخطيط يوم الاثنين من كل أسبوع على مدار العام لإقامة نشاط ممتع للأطفال الذين يتلقون علاجهم في مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال من المقيمين في المستشفى لتلقي العلاج ومن يقومون بزيارة المستشفى خلال الصباح لإجراء الاختبارات الطبية اللازمة لمتابعة حالتهم الصحية.

ويوفر بنك الكويت الوطني للأطفال المقيمين في المستشفى لتلقي العلاج قاعة سينما داخلية لهم ولأشقائهم لمشاهدة الأفلام المفضلة لديهم.

كما ينظم بنك الكويت الوطني برنامج «أحلم أن أكون» والذي يعد الأول من نوعه على مستوى مستشفيات الكويت والمخصص للأطفال الذي يعانون من أمراض مهددة للحياة.

وتعمل هذه المبادرة على مساعدة الأطفال على تحقيق «أحلامهم» من أجل تعزيز سلامتهم العاطفية والنفسية ومساعدتهم على مكافحة الأمراض. وعلى مدار السنوات الماضية، نجح الوطني في تحقيق أحلام الكثير من المرضى.

كما يوفر المستشفى مجموعة برامج اجتماعية متكاملة للأطفال وذويهم والفريق الطبي العامل بالمستشفى لضمان تحقيق فائدة متكاملة للجميع تشمل نشاطات اسبوعية ترفيهية واختيار "بطل الأسبوع" بالإضافة إلى اختيار "ممرضة الشهر" بالإضافة إلى نشاطات دورية شاملاً ركنا للقراءة والمطالعة ومكتبة وجلسات قراءة وزيارات ونشاطات ترفيهية وذلك بهدف توفير الدعم والرعاية ليس فقط للأطفال خلال رحلة علاجهم وإنما أيضا للفريق الطبي المرافق لهم.

دعم متواصل

ويساهم بنك الكويت الوطني في دعم المستشفى من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير كافة وحداتها ورعاية جميع أنشطتها التي تتجاوز الخدمات العلاجية إلى العديد من الأنشطة التي تساهم في التخفيف عن المرضى وأسرهم، حيث نمت تلك الاستثمارات خلال العام الماضي.

وبوجه عام، تحسنت تجارب المرضى في ظل توفير المزيد من أنشطة العيادات الخارجية في قسم العيادات الخارجية والرعاية النهارية. وتمتد ساعات العمل في مرفق الرعاية النهارية من 7 صباحاً إلى 10 مساءً، على مدار الأسبوع. وقد أدى ذلك إلى خفض معدل دخول المرضى للمستشفى.

كما ينظم بنك الكويت الوطني حملة توعية من خلال منصتي التواصل الاجتماعي الإنستغرام وتويتر الخاصة بمستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال، هذا بالإضافة إلى تقديم النصائح التوعوية والبرامج الترفيهية اللازمة للمرضى وأسرهم من خلال تلك الحسابات والتي تلقى تفاعلاً واستحساناً من المتابعين.

انجاز غير مسبوق

وشهدت المستشفى خلال الفترة الماضية إجراء أول عملية زراعة خلايا جذعية في الكويت لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وهو ما يمثل انجازاً غير مسبوق قام به أعضاء الفريق الطبي الذي أجرى العملية وضم نخبة من الكفاءات والكوادر الوطنية بقيادة استشاري زراعة الخلايا الجذعية للأطفال د. سندس الشريدة، ورئيس قسم أمراض الدم والسرطان د. منى بورحمة، كما شارك في العملية طاقم زراعة الخلايا الجذعية للكبار والذي ضم د. سالم الشمري ود. سمر رفعت، بالإضافة إلى كادر تمريضي وفني على مستوى عالٍ من التأهيل.

وقد استقبل فريق العمل بالمستشفى الطفلة قبل 3 أسابيع من إجراء العملية في جناح زراعة الخلايا الجذعية وذلك للقيام بالعديد من المهام اللازمة للتحضير للعملية من تجميع الخلايا الجذعية من المريضة وخضوعها لعملية جراحية لإزالة الورم السرطاني، هذا بالإضافة لتلقيها العلاج الكيماوي لتكون أول حالة زراعة خلايا جذعية تتم في الكويت.

ويمثل ذلك الإنجاز تتويجاً لجهود فريق العمل بالمستشفى الذي يضم كوادر متخصصة ومدربة وفق أفضل المستويات العالمية في تقديم الخدمات الصحية والذي يلقى كل أوجه الدعم والتقدير من البنك الوطني.

#بياناتحكومية

- انتهى -