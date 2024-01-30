​​​​​​

الزيارة تستمر لمدة أربعة أيام ويركز برنامجها على تعزيز العلاقات التجارية القائمة داخل المنطقة

ارتفاع صادرات عملاء شركة إنتربرايز أيرلندا إلى دولة الإمارات بنسبة 22% في عام 2022 مقارنةً بعام 2021 لتسجل قيمتها 161.5 مليون يورو (175.5 مليون دولار أمريكي)

الزيارة تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إنتربرايز أيرلندا وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت شركة إنتربرايز أيرلندا، الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار، زيارة لمعالي دارا كاليري، وزير دولة لترويج التجارة والتحول الرقمي وتنظيم الشركات، في جمهورية أيرلندا، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الإثنين 29 يناير الجاري، في بعثة تجارية مدتها أربعة أيام لتعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين الدولتين. ومن المقرر أن يرأس البعثة التجارية بالنيابة عن إنتربرايز أيرلندا السيد ليو كلانسي، الرئيس التنفيذي للوكالة.

وتمثل دولة الإمارات سوقاً هامة للنمو بالنسبة للشركات الأيرلندية، الأمر الذي يؤكده استمرار الطلب على الابتكارات الأيرلندية، وخاصة في مجالات التكنولوجيا الطبية والطيران والتكنولوجيا. وتواصل صادرات الشركات الأيرلندية المدعومة من إنتربرايز أيرلندا نموها الكبير بشكل سنوي، حيث ارتفعت الصادرات إلى دولة الإمارات في عام 2022 بنسبة 22% مقارنة بعام 2021، لتصل قيمتها إلى 161.5 مليون يورو (175.5 مليون دولار أمريكي).

ويتضمن جدول الزيارة عقد اجتماع يضم معالي الوزير كاليري وليو كلانسي من جهة، مع الوزراء ورؤساء المؤسسات وقادة الأعمال في دولة الإمارات من جهة أخرى، لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في قطاعات التكنولوجيا الطبية والطيران والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.

وأكد دارا كاليري، وزير الدولة لترويج التجارة والرقمنة وتنظيم الشركات في أيرلندا: "في السنوات الأخيرة، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع أسواقاً ذات أهمية متزايدة للشركات الأيرلندية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا الطبية والطيران والتكنولوجيا. في عام 2022، بلغت الصادرات الأيرلندية إلى المنطقة 161.5 مليون يورو (175.5 مليون دولار أمريكي) وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22٪ عن عام 2021، ونتوقع المزيد من النمو في السنوات المقبلة. وستعمل هذه البعثة التجارية على استكشاف المزيد من الفرص التجارية ذات المنفعة المتبادلة، ومجالات التعاون، وتوليد الوعي بعروض الابتكارات الرائدة الأيرلندي."

وتستهل البعثة جدول أعمالها باجتماع لممثلي الشركة مع أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرأسه معالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ وسعادة عائشة عبدالله ميران، مساعدة الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب زيارة وفد المجلس التنفيذي للإمارة إلى أيرلندا في سبتمبر 2023، برئاسة سعادة عائشة عبدالله ميران، وبرعاية السيد كلانسي. وبحث الوفد خلال الزيارة الدور الكبير للنموذج الأيرلندي في تحقيق التنمية الاقتصادية، كما جرى استكشاف أفضل الممارسات المستمدة من خبرة إنتربرايز أيرلندا الواسعة طيلة 25 عاماً من العمل في مجال تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الأيرلندية.

ويعقب ذلك اجتماع آخر في مقر غرف دبي، لتوقيع مذكرة تفاهم بين غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، وشركة إنتربرايز إيرلندا، حيث من المقرر أن يوقع الاتفاقية رسمياً كلاً من سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وليو كلانسي، وذلك بحضور ومعالي الوزير دارا كاليري، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي. وتم تصميم هذه الاتفاقية المحورية بشكل استراتيجي لمجموعة من الأهداف، وهي:

استكشاف مزيد من الفرص المجزية لعملاء إنتربرايز أيرلندا، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والمسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة والتقنيات النظيفة.

مواصلة تعزيز روابط أيرلندا الاستثمارية والتجارية والاقتصادية في دبي، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية التي من شأنها تسهيل مهمة الشركات الأيرلندية سريعة النمو الهادفة للتوسع في المنطقة.

توفير مزيد من فرص تواصل الشركات الأيرلندية مع أعضاء غرف دبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رئيس البعثة دارا كاليري: "تتميز دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بكونهما من الأسواق المتنامية بالنسبة لأيرلندا، حيث شهدت هذه الأسواق نمو الصادرات الأيرلندية إليها بنسبة 22% خلال عام 2022، كما نتوقع مزيداً من التوسع. ويسعدنا إضفاء الطابع الرسمي على شراكتنا مع غرف دبي، ما يوفر للشركات الأيرلندية منصة عالمية للنمو والتطور. كما ينسجم الالتزام المشترك لأيرلندا ودولة الإمارات باعتماد الحلول المبتكرة مع دورهما المحوري في ريادة التقدم الاقتصادي للطرفين".

ومن جهته، قال ليو كلانسي: "يمثل توقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمة في سبيل إتاحة مزيدٍ من الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات الأيرلندية والشركاء التجاريين المحتملين في دبي. كما تتماشى هذه الاتفاقية مع رسالة إنتربرايز أيرلندا في مساعدة الشركات الأيرلندية على النمو والتصدير والتوسع عالمياً، فضلاً عن مساهمة الاتفاقية في ربط الابتكارات الأيرلندية مع المنظومة التجارية الحيوية في دبي. وتمثل دولة الإمارات سوقاً واعدة بالنسبة لأيرلندا، وبالتالي توفير أكثر من 13,500 فرصة عمل في أيرلندا عبر الشركات الأيرلندية التي تصدر منتجاتها إلى دولة الإمارات".

ويلقي الوزير كاليري خلال زيارة البعثة التجارية كلمة في ورشة عمل حول التكنولوجيا المالية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة تسع شركات أيرلندية. ويستضيف برنامج فينتك هايف التابع لمركز دبي المالي العالمي هذه الجلسة التي ستتيح للحضور إمكانية التواصل مع الشركاء المحتملين والمرشدين والمستثمرين، إلى جانب تشجيع الشراكات بين عملاء التكنولوجيا المالية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأيرلنديين مع الشركات والهيئات الحكومية في دولة الإمارات.

وللتوسع في هذا الشأن، من المقرر أن يلتقي الوزير مع مع معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات. ويهدف الاجتماع إلى وضع أيرلندا كمصدر لمنتجات وحلول التكنولوجيا الفائقة الرائدة عالميًا لسوق الإمارات العربية المتحدة وتشجيع شركات التكنولوجيا الأيرلندية.

ويعقد الوزير كاليري وليو كلانسي سلسلة من الاجتماعات مع قادة قطاع الطيران لاستكشاف المجالات والخدمات المطلوبة التي يمكن من خلالها تحقيق مزيدٍ من التعاون. وتعمل حالياً ما يقارب 250 شركة أيرلندية في قطاع الطيران والفضاء، والتي كان لها دور رئيسي في رسم ملامح نجاح هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط. ويجدر بالذكر أن 200 من هذه الشركات تندرج في فئة العملاء النشطين لدى إنتربرايز أيرلندا، وتساهم بشكلٍ فعال في الاقتصاد الأيرلندي (1.8 مليار يورو). كما يتيح وجود مجموعة من الشركات الأيرلندية التي تدعم قطاع الطيران في دولة الإمارات إمكانية كبيرة لتعزيز هذا القطاع، لا سيما وأن شركات تكنولوجيا السفر الأيرلندية توفر حلولاً مبتكرة لشركات الطيران الرائدة في العالم.

وسيعقد الوزير خلال الزيارة التجارية لقاءات مع:

سوق دبي الحرة: يجتمع الوزير كاليري مع رجل الأعمال الأيرلندي كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة. وأصبحت سوق دبي الحرة أحد من أكبر مشغلي متاجر التجزئة لقطاع السفر في العالم بعد مرور 40 عاماً على تأسيسها، حيث حققت مبيعات سنوية بقيمة 2.16 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

طيران الإمارات: يلتقي الوزير كاليري كلاً من عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات؛ وتيري أوكوك، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة أوروبا وروسيا الاتحادية. وتساهم سلاسة السفر إلى دولة الإمارات عبر رحلتين يومياً لطيران الإمارات من أيرلندا بدور محوري في استقطاب رجال الأعمال والسياح الأيرلنديين، مما يعكس آثاراً إيجابية على قطاعي السياحة والتجارة في أيرلندا. كما تتعاون طيران الإمارات مع الشركات الأيرلندية بما فيها شركة بوتاني ويفينج التي تقدم المواد المستخدمة في طائراتها. ويستكشف الاجتماع مزيداً من الفرص للشركات الأيرلندية لدعم الحاجات التشغيلية لشركة الطيران.

مطار دبي الدولي: يعقد الوزير كاليري اجتماعاً مع كل من بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي؛ وماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات؛ ويوجين باري، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشؤون التجارية. ويستعرض الوزير كاليري وليو كلانسي الشركات الأيرلندية الحالية التي تعمل مع مطار دبي الدولي، ويستكشفان القطاعات التي تحتاج إلى مستويات أعلى من الابتكار الذي تتميز به الشركات الأيرلندية.

وتتزامن البعثة التجارية مع مؤتمر الصحة العربي 2024، حيث يقدم الوزير كاليري الدعم لوفد أيرلندي مؤلف من 17 مبتكر يشاركون في المؤتمر ضمن الجناح الوطني لأيرلندا.

لمحة حول إنتربرايز أيرلندا

إنتربرايز أيرلندا هي الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار. وتستثمر في أكثر الشركات ابتكاراً خلال جميع مراحل نموها وتقوم بربطها مع العملاء الدوليين في مختلف القطاعات. ويتمثل هدف الوكالة في بناء علاقات تجارية ناجحة وطويلة الأمد بين الشركات الدولية والشركاء الأيرلنديين. وتتمتع المؤسسة بحضور عالمي واسع وتدير 40 مكتباً (تشمل مكاتب في دبي وأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة وفي الرياض بالمملكة العربية السعودية)، وتعمل فرقها من الخبراء الاقتصاديين على التشاور مع الشركات الدولية لفهم احتياجاتها وتلبيتها.

#بياناتحكومية

-انتهى-