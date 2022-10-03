مدينة الملك عبد الله الاقتصادية: امتداداً للتعاون المشترك منذ مارس الماضي، وقع الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية اليوم مذكرة تفاهمٍ جديدةٍ مع مجمع التكنولوجيا والبحوث التابع لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، في مسعىً للنهوض بقطاع العلوم والابتكار بالمملكة ودفع عجلة الإنجاز عبر توحيد الجهود واستغلال الكفاءات والمراكز العلمية والأراضي الصناعية المتواجدة لدى كلٍ من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وتتماشى مذكرة التفاهم مع الاستراتيجية طويلة الأجل التي تعتمدها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة صديقة للأعمال من خلال سلسلة من الحوافز والخدمات المدعومة من قبل هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة.

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس ماجد متبولي، رئيس الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن سعادته بتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والوادي الصناعي، حيث يسعى الوادي الصناعي لدعم الشركات والأفراد المستثمرين، وتلبية مختلف احتياجاتهم التطويرية، والاستجابة لمبادراتهم البحثية والتنموية عبر مجموعة واسعة من المرافق والخدمات، والكوادر المهنية لدى مجمع التكنولوجيا والبحوث بالجامعة. وصرح المهندس متبولي قائلاً "نحن على ثقة تامة بأن هذا التعاون سيضيف قيمة كبيرة لكلا الطرفين ولشركائنا كذلك. كما سيساهم بشكلٍ كبيرٍ في نجاح وتميز مشاريعهم ونمو أعمالهم".

من جهته، قال الدكتور كيفن كولِن، نائب الرئيس لشؤون التطوير بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا "هذه الخطوة الهامة تهدف لتعميق شراكتنا المستمرة مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ونسعى من خلالها لخدمة المستثمرين بالمدينة الاقتصادية والشركات العاملة فيها من خلال الخدمات المتعددة التي توفرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستفادة من كامل منظومة خدمات مجمع التكنولوجيا والبحوث التابع للجامعة، ونتطلع قدماً لما ستحدثه هذه الشراكة من فرص عملٍ وتدريب وتأهيل لصالح كلٍ من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث نطمح لتسخير قدراتنا وخبراتنا المشتركة لتعزيز مساعي المملكة لبناء اقتصادٍ قائمٍ على المعرفة والابتكار".

وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، ستعمل الجامعة والمدينة الاقتصادية على تزويد المستثمرين في الوادي الصناعي والشركات العاملة فيه -المختصة في مجالات البحوث والتطوير- بمساحاتٍ مكتبيةٍ، ومختبراتٍ داخل مجمع التكنولوجيا والبحوث، كما سيتم تحديد الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للحصول على هذه الخدمات من أجل تعزيز منظومة الابتكار في المجمع.

ومن خلال الشراكة الاستراتيجية، ستتم دعوة الطرفين للمشاركة في المناسبات و ورش العمل المختلفة التي تهدف لتحسين الروابط الاجتماعية والمهنية بين أفضل وألمع الخبرات على مستوى المملكة، باعتبار أن الشراكة تركز على تنمية الكفاءات، وتعزيز الرفاه المجتمعي.

#بياناتحكومية

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مدينة الملك عبد الله الاقتصادية:

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية الخاصة على مستوى العالم، تملكها وتديرها شركة إعمار المدينة الاقتصادية، التي تشهد اليوم تحولاً نوعياً سيعزز مساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تسعى شركة إعمار المدينة الاقتصادية إلى إقامة مدينة متكاملة تبلغ مساحتها 185 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة، حيث أنها وجهة تنموية استثمارية شاملة، تتميز ببنية تحتية متقدمة، ومحطة سياحية متنوعة، ويجري تطويرها وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

تقدم المدينة الاقتصادية اليوم نموذجاً مختلفاً ومميزاً في مجال السكن والعمل والترفيه، حيث تمضي قدماً في تجسيد مكانتها كمحفز رئيسيي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة من خلال تركيزها على أربعة قطاعات استراتيجية، أولاً: قطاع الخدمات اللوجستية والصناعة، ويضم (ميناء الملك عبدالله الذي أصبح اليوم ثاني أكبر ميناء حاويات في المملكة، ومن ضمن الموانئ الأسرع نمواً في العالم) و (الوادي الصناعي، الذي تمكن من جذب العديد من الشركات العالمية والوطنية الرائدة في قطاعات صناعية مختلفة غير نفطية)، وهي اليوم تعد عاصمة صناعة السيارات في المملكة، حيث تحتضن العديد من مرافق تصنيع وتجميع السيارات، كما أنها حازت ثقة مجموعة لوسيد مؤخراً، والتي اختارت الوادي الصناعي لإنشاء أول مصنعٍ للشركة خارج الولايات المتحدة. ثانياً: قطاع جودة الحياة (الأحياء السكنية الساحلية والتي تقدم الحلول السكنية المتنوعة لمختلف مستويات الدخل)، ثالثاً: قطاع السياحة والترفيه حيث تولي المدينة الاقتصادية اهتمامً خاصاً بهذا القطاع لتصبح الوجهة العصرية على البحر الأحمر، وذلك من خلال العمل على 3 مسارات: مشاريع ترفيهية وسياحية تستهدف العائلة السعودية، والرياضات العالمية، إضافةً إلى الفعاليات والأنشطة. ورابعاً: قطاع الأعمال والذي يضم مشاريع وبرامج متعدّدة ومتنوّعة لدعم وتمكين الشباب وتنمية الكفاءات البشرية. وتعد شركة إعمار المدينة الاقتصادية المطور الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمدرجة في سوق الأسهم "تداول"، وهي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست عام 2006م.

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عن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا

تأسست جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا عام 2009، وهي جامعة بحثية مختصة بالدراسات العليا مكرسة لإيجاد حلول لبعض التحديات العلمية والتكنولوجية الأكثر إلحاحًا في العالم، وكذلك في المملكة العربية السعودية في مجالات الغذاء والصحة والمياه. والطاقة والبيئة والرقمنة. تتميز الجامعة ببيئة متعددة التخصصات لحل المشكلات يحركها الفضول والشغف، وتملك معامل حديثة، وكادرٍ تدريسيٍ متميزين والطلاب الموهوبين.

تجمع جامعة الملك عبدالله أفضل العقول من جميع أنحاء العالم للنهوض بالبحوث. يعيش ويعمل ويدرس في الحرم الجامعي أكثر من 110 جنسية مختلفة. تعد جامعة الملك عبدالله أيضًا حافزًا للابتكار والتنمية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي، حيث تؤدي الأبحاث إلى براءات اختراع ومنتجات جديدة، وشركات ناشئة رائدة، ومبادرات إقليمية وعالمية، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعات والجهات والمؤسسات السعودية الأخرى.

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