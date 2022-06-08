استقبل سعادة مقصود كروز - رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان- في مقر الهيئة بأبوظبي وفداً من جامعة الإمارات العربية المتحدة يترأسه الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة، لمناقشة سُبل التعاون بين الطرفين فيما يخص البحوث العلمية والمناهج الدراسية وتمكين الطلبة في مجال حقوق الإنسان. وحضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد المنصوري، رئيس لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عضو مجلس الأمناء، وسعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام لدى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من الأكاديميين والمختصين والمدراء من الطرفين.

وأوضح سعادة مقصود كروز أن التعاون مع جامعة الإمارات يأتي في إطار تعزيز الشراكات المعرفية مع المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية والفكرية في مجالات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتأهيل الكوادر البحثية الحقوقية في مختلف المجالات التخصصية والممارسات العملية. مؤكداً أن هذا الاجتماع ما هو إلا بداية لسلسلة من الاجتماعات الاستكشافية التي ستساهم في وضع خارطة تعاون مثمر بين الجهتين.

وبدوره أكد الدكتور أحمد مراد بأن جامعة الإمارات تولي أهمية كبيرة للشراكات مع المؤسسات المحلية وذلك لتعزير المخرجات التعليمية والبحثية وبما يساهم في تحقيق التوجهات ذات الأولويات الوطنية، لا سيما وأن الجامعة تملك رصيداً من الإنجازات العلمية والممكّنات التي تساعد على تحقيق التكامل والشراكات الاستراتيجية المثمرة مع مؤسسات المجتمع، وأضاف بأن الشراكة مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هي تكاملية وضرورية لتعزيز ثقافة الإنسان ونشرها في المجتمع و للمساهمة في تحقيق الريادة العالمية للدولة وبناء سمعة دولية.

وأشار النائب المشارك للبحث العلمي "سنعمل سوياً من خلال مبادرات فعلية تساهم في بناء جيل من المختصين في المواضيع ذات الصلة في حقوق الانسان من خلال تطوير برامج أكاديمية تعليمية وتوعوية وأبحاث علمية يعمل عليها أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة التعليم الجامعي والدراسات العليا مما يساهم في تحقيق أثر ملموس في هذا المجال."

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