العلا، المملكة العربية السعودية، أبرمت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اتفاقية تعاون مع جمعية الآثار السعودية؛ لتعزيز البحث والمشاركة المجتمعية، وتحقيق التحول الرقمي في مجال الآثار والتراث الثقافي، وذلك على هامش قمة العلا العالمية للآثار.

ووقع الاتفاقية الدكتور عبد الرحمن السحيباني، المدير التنفيذي لقسم الآثار والحفظ والمقتنيات في الهيئة، وحصة بنت مروان السديري، الرئيسة التنفيذية للجمعية، وتتضمن تقديم التدريب لطلاب الآثار السعوديين، وتبادل الدعم في مجال الأبحاث، وتشجيع المشاركة المجتمعية للسكان والزوار.

ومع هذه الاتفاقية، تُعد الهيئة الشريك الرسمي الأول للجمعية، الواقعة تحت إشراف وزارة الثقافة السعودية، كما ترسخ مكانة العلا الريادية في مجال علم الآثار والتراث الثقافي.

وتعمل الهيئة على تطوير شراكاتها لتحقيق منافع للعلا وسكانها وزوارها، ومجتمع علم الآثار في السعودية ككل، ويتيح تعاونها مع الجمعية تمكين الشباب والشابات ليرسموا مستقبل المجال بالمملكة.

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