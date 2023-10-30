الرياض أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن تصاميم توسعة صالة مطار العلا الدولي، وذلك على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، وتشكل التصاميم التي تم الإعلان عنها بعد مسابقة عالمية جمعت كبرى دور التصميم إضافة نوعية ضمن نطاق مشروع المطار، وتعكس الصالة وفق تصاميمها الإرث العمراني التقليدي للعلا وكذلك التناغم مع البيئة الطبيعية الثقافية.

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى ربط الاتصال الجوي بمختلف الوجهات الدولية والمحلية، وجعل العلا محطة لوجستية عالمية في شمال غرب المملكة، حيث ستمكّن الصالة الجديدة من رفع سعة مطار العلا الدولي من 400 ألف مسافر إلى 6 ملايين مسافر سنويا.

وتتضمن عناصر الصالة المطورة وفق تصميمها الجديد فندقا ومنتجعا صحيا والعديد من الخدمات والمرافق التي ستعزز تجربة الزيارة إلى العلا والتي تبدأ من المطار بتكامل لأكبر متحف مفتوح في العالم، بالإضافة إلى المنظومة المتكاملة من البنية التقنية والتجهيزات الحديثة وفق أعلى المعايير الدولية.

وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على مواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في العلا، بوصفها وجهة عالمية، وبما يحقق رؤية العلا المتماشية مع أهداف رؤية السعودية 2030، ويتناسب مع هوية المحافظة بهدف إبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية.

وخلال الأعوام الماضية شهد مطار العلا الدولي، العديد من المشروعات التي تسهم في زيادة الفاعلية لاستقبال المسافرين وكذلك تقديم الخدمات لأهالي وزوار العلا، حيث انضم إلى قائمة المطارات الدولية في شهر مارس من العام 2021، كذلك زادت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو مليونين و400 ألف متر مربع، فيما تتسع ساحة الطيران في المطار إلى 15 طائرة في الوقت ذاته.

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