أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، صدور ملحق ضمن كتاب "الكشف عن المشاهد الثقافية في شمال غرب شبه الجزيرة العربية" والذي يعد أحد دراسات "وقائع ندوة الدراسات العربية"، ضمن المجلد 51، والذي شاركت في تحريره الدكتورة ريبيكا فوت، مديرة البحوث الأثرية والتراث الثقافي في الهيئة الملكية مع فريق من الخبراء المتخصصين.

ويتضمن الإصدار أحدث اكتشافات علماء الآثار والباحثين الدوليين، والتي ساهمت في تسليط الضوء على المشهد الثقافي والتراثي الغني في العلا خاصة، وشمال غرب شبه الجزيرة العربية على نطاق أوسع وفق سياق الدراسات، حيث تؤكد الاكتشافات التي يتضمنها الكتاب على مسار معرفي لآلية المعيشة وطريقتها مع التنوع الغني لمختلف الحضارات بدءا من العصر الحجري القديم وحتى العصر الإسلامي.

وتتضمن أبرز هذه الاكتشافات الثقافية الهامة مواقع من العصر الحجري الحديث يضم نقوشا بارزة لفي عدد المدن السعودية الحالية، كذلك أعمال التنقيب في العلا والطقوس التي تجسد الانسجام مع البيئة الثقافية مثل منطقة الهياكل الحجرية (المستطيلات)، ويتناول الكتاب أيضا مجموعة متنوعة من الأدلة عن العملات والفخار من الفترة ما قبل النبطية، والتي تم العثور عليها في مدينة الحجر التاريخية.

ويستعرض الكتاب كذلك تراث العلا، وتأثيره ضمن الممالك العربية القديمة وما هو أبعد من المعالم الأثرية الشهيرة مثل مدينة الحِجر التاريخية وكذلك الواحة الثقافية وغيرها من الحضارات، ويسلط الكتاب الضوء على أهم المكتشفات في العلا وخيبر وغيرها من المواقع. كما يستعرض عملية مسح للمشهد الأثري والتي تمّت من الجو وعلى الأرض وشملت أكثر من 22 ألف كيلومتر مربع.

يأتي نشر الملحق الجديد في سياق الخطة الإعلامية للهيئة الملكية لمحافظة العلا في تنظيم "قمة العلا العالمية للآثار" التي ستبدأ يوم 13 سبتمبر وتستمر لمدة ثلاثة أيام، والتي تستقطب أكثر من 80 متحدثا وأكثر من 300 مشارك من الخبراء في الأوساط الأكاديمية والمهتمين بالإرث الإنساني.

وتستضيف قمة العلا العالمية للآثار على مدى ثلاثة أيام خبراء عالميين ومختصين في مجالات علوم الآثار والبحث والحفظ والتراث الثقافي، والمجالات ذات العلاقة في جلساتٍ حوارية، مع الفرصة لاستكشاف المراكز الحضرية الثقافية في العلا وأبرز معالمها الأثرية.

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