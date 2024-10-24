الرياض: تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار والذي سينعقد في الرياض من 29 إلى 31 أكتوبر، تحت شعار "أفق لا متناه: الاستثمار اليوم، لصياغة الغد"، حيث تستعرض الهيئة رؤيتها وتسلط الضوء على الإمكانات الاستثمارية المتاحة في العلا.

وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار، منصة عالمية للتواصل مع مجتمع الأعمال والشركاء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وستتضمن مشاركة الهيئة في المبادرة مشاركة عدد من القيادات في عدد من الجلسات الحوارية، للحديث عن التطلعات الاستراتيجية ورؤية الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومجالات الاستثمار والتنمية الحضرية المستدامة في العلا، كذلك تستكشف جلسة حوارية أهمية المدن في تجسيد أصولها وتراثها ومجتمعاتها في دعم الاقتصاد وفقا لرؤية العلا.

وستشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار من خلال جناح خاص والذي سيمكن للزوار فيه الاطلاع على مختلف مجالات العمل التي تركز عليها الهيئة والتطور في تنمية المجتمع وكذلك تطور مجالات العمل في مختلف المشاريع الحالية والمستقبلية.

وستعرض الهيئة أيضًا رؤيتها نحو التطوير الشامل المستدام لمحافظة العلا، والذي يدعم النمو لتعزيز حضور العلا كوجهة عالمية مستدامة وجاذبة للاقتصاد، والتي تشمل التطوير المستدام، المدعوم بتخطيط رئيسي طموح مع تطوير البنية التحتية ووسائل التنقل والتقنيات الذكية للمدن، والتي تواكب احتياجات المجتمعات ومستقبل الفرص الاستثمارية المتنوعة بهدف خلق فرص عمل وتحقيق جاذبية لتنمية العلا.

وتسعى الهيئة لتحقيق جودة الحياة في محافظة العلا مع التركيز على تطوير قطاع الصحة وقطاع التعليم، لتكون العلا الوجهة المثالية للمعيشة والعمل والاستثمار، وذلك ضمن التزام الهيئة بتنمية الإنسان والمكان، واستعادة توازن البيئة الطبيعة، والتركيز على السياحة المستدامة.

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