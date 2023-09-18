الهيئة توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مهرجان "أثر" لإطلاق إمكانات صناعة التسويق الإبداعي

الرياض – المملكة العربية السعودية: أعلن المهرجان السعودي للإبداع "أثر"، أكبر تجمعٍ من نوعه في مجال التسويق الإبداعي في المملكة، عن توقيع شراكة مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، لتصبح الهيئة بموجبها شريكا استراتيجيا للحدث المرتقب، وتأتي هذه الخطوة تأكيداً للدور البارز الذي تقوم به الهيئة وتطلعها لتعزيز التعاون وبناء الشراكات العالمية، وجهودها لفتح آفاق جديدة في عالم الأعمال.

وتقدم الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في النسخة الافتتاحية لمهرجان "أثر" المقرر عقدها خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2023 في فندق (كراون بلازا الرياض آر دي سي) الدعم الفني اللازم لإنجاح وإيصال رسالة هذا التجمع الإبداعي إلى أكبر شريحة من الجمهور.

وفي هذا الإطار، صرح الأستاذ أمجد شاكر، الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات قائلاً: "تتمثل مهمتنا في وضع وتطوير معايير وأنظمة صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المملكة العربية السعودية، وبناء منظومة قوية لجذب الفعاليات الدولية والتعرف على الصناعات الناشئة ذات الإمكانات الكبيرة ودعمها، كما ندرك أن الابتكار والإبداع يشكلان جوهر خطط التحول في المملكة، ومن المهم للغاية أن نستغل إمكانات الصناعة الإبداعية المحلية بالكامل لتحقيق رؤيتنا. وأشير هنا إلى أن شراكتنا مع مهرجان "أثر" تشكل نموذجاً متميزاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في إطار رؤية المملكة 2030، ونتطلع لأن نكون جزءاً من نجاح هذا الحدث الرائد في نسخته الأولى وعلى مدى الأعوام المقبلة بمشيئة الله".

وتعليقاً على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، قال إيان فيرسيرفيس، رئيس مهرجان "أثر"، والشريك الإداري ورئيس تحرير مجموعة موتيفيت الإعلامية: "يسعدنا اليوم في مهرجان "أثر" أن نرحب بانضمام الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والتي تعمل على بناء وتعزيز وترسيخ صناعة المؤتمرات والمعارض بالمملكة، إلى قائمة شركاء المهرجان، فهذه الشراكة تتماشى مع أحد الأهداف الرئيسية لمهرجان "أثر"، وهو تكريم الإبداع السعودي والتأكيد على أهميته كعنصر أساسي في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030."

من جانبه، قال محمد بن عايد العايد، نائب رئيس مهرجان "أثر"، والرئيس التنفيذي لتراكس: "نؤمن بأن الشراكة مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات سيكون لها دور فاعل في مهمتنا لترسيخ دور مهرجان "أثر" ليكون منصة أساسية تسهم في تحقيق التطلعات الاقتصادية المستقبلية للمملكة، ونتطلع من خلال دعم الهيئة إلى تسليط الضوء على الإبداع باعتباره قوة دافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار في المملكة، في بيئة تلهم التبادل الثقافي، والابتكار المشترك، والتعلم، والتدريب والتطوير".

هذا وسيستضيف المهرجان السعودي للإبداع "أثر" أكثر من 1,500 مختص في التسويق، و12 أكاديمية للمهنيين الشباب، إلى جانب مديري التسويق والسيدات التنفيذيات. وسيشارك في الحدث أكثر من 100 متحدثاً محلياً ودولياً وشخصية مشهورة، والذين سيقدمون رؤى محفزة للتفكير عبر ستة محاور، جدير بالذكر أن المهرجان قد أعلن عن بدء التسجيل المبكر للجمهور، وكذلك التسجيل لحضور حفل توزيع الجوائز.

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عن المهرجان السعودي للإبداع "أثر"

المهرجان السعودي للإبداع "أثر" هو التجمع الأكبر من نوعه في مجال التسويق الإبداعي على مستوى المملكة، ويهدف للاحتفاء بالمواهب السعودية. من المقرر أن تقام النسخة الافتتاحية من المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2023، وستستمر لمدة أربعة أيام، وتتضمن مهرجاناً لمدة يومين، وبرامج لتدريب المواهب الشابة لمدة يومين، بالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز.

يعتبر مهرجان "أثر" الذي تنظمه مجموعة موتيفيت الإعلامية وشركة تراكس نقطة التقاء تلهم التبادل الثقافي، والابتكار المشترك، والتعلم، والتدريب والتطوير. ويتوقع أن يشارك في المهرجان أكثر من 100 متحدثاً إقليمياً ودولياً وشخصيةً مشهورةً، وأكثر من 1500 من المختصين في التسويق، والمواهب الشابة للاحتفاء بالإبداع كأداةٍ لتطوير الأعمال وصناعة التغيير، وترك أثرٍ إيجابيٍ في المجتمع.

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