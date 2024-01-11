>> معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: علاقات التعاون الإماراتية البحرينية راسخة ومتينة في مختلف المجالات.. والمذكرة خطوة جديدة لإرساء شراكة مستدامة بين المؤسسات الرياضة في البلدين لتبادل المعرفة وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية المشتركة

تتضمن المذكرة تبادل الخبرات والـبرامج بين المؤسسات والهيئات والاتحادات الرياضية في كلا البلدين

تهدف إلى التعاون في مجال تأهيل الكوادر الرياضية وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة إلى حضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين

الاستفادة من التجارب المشتركة في مجالات الرياضة المختلفة وتبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية هي إحدى أهم ركائز الاتفاقية

تعزز الاتفاقية قنوات التواصل بين الاتحادات الرياضية المختلفة في كلا البلدين وتسهم في تنفيذ خطط وسياسات رياضية مشتركة

الإمارات العربية المتحدة: وقعت الهيئة العامة للرياضة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرياضة بمملكة البحرين بشأن التعاون في مجال الرياضة في البلدين الشقيقين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مجال الرياضة والاستفادة من الخبرات المشتركة، حيث تم توقيع المذكرة في أبوظبي بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس البحريني الأعلى للشباب والرياضة ورئيس الهيئة العامة للرياضة بمملكة البحرين ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة بمملكة البحرين، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات، إلى جانب سعادة سعيد عبدالغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وعدد من المسؤولين بالقطاع الرياضي من كلا الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الرياضة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات الرياضية، بما في ذلك تبادل الـبرامج بين المؤسسات والهيئات والاتحادات الرياضية في كلا البلدين، ومشاركة المعرفة والاطلاع المتبادل على الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلقة بمجالات الرياضة المختلفة، وإعداد الكوادر الرياضية وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة إلى حضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظمها البلدين، وتنسيق المواقف في المجال الرياضي في المحافل الإقليمية والدولية، والاطلاع على أفضل الممارسات فيما يخص تطوير البرامج والمبادرات الرياضية بالتعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: "تتميز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأنها راسخة ومتينة في مختلف المجالات، وتعكس المذكرة حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون المشترك في مجال الرياضة، ودعم المواهب الرياضية لدى الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب للمساهمة في تطوير القدرات الرياضية، وتعزيز فرص نجاح الرياضيين في كلا البلدين".

وأضاف معاليه: "نتطلع من خلال هذا التعاون إلى إرساء قواعد متينة لتعزيز الرؤى المشتركة وبناء أسس راسخة ومستدامة للتعاون والشراكة الفعالة بين المؤسسات الرياضية في كلا البلدين لتبادل المعرفة وتحقيق المستهدفات الرياضية المشتركة، وأن تكون هذه الخطوة بمثابة دافع نحو مزيد من الابتكار والتطوير في القطاع الرياضي بهدف تنمية الرياضيين وتأهيلهم للمشاركة والمنافسة وتحقيق الإنجازات في المحافل الإقليمية والدولية".

وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بأن توقيع مذكرة التفاهم تعتبر تعزيزاً لمسيرة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات وبالأخص في المجال الرياضي، مؤكداً سموه بأن توقيع المذكرة هو تأكيد لمتانة الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين والتي تتوافق مع الرغبة المشتركة لدى كلا الطرفين في الارتقاء بالقطاع الرياضي وأهمية تنظيم ودعم أوجه التعاون بينهما في هذا المجال.

وأضاف سموه "نحن سعداء بإبرام مذكرة التفاهم مع الأشقاء في دولة الإمارات بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب والتعاون في شتى المجالات الرياضية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، معربين عن تقديرنا الكبير للنهضة الكبيرة التي تعيشها دولة الإمارات في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع الرياضي الذي يشهد المزيد من التقدم والازدهار في ظل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتقدم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال متمنياً لها المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية إلى التعاون المشترك في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية، وفي مجالات علوم التدريب وبرامج إعداد اللاعبين وتأهيل الكوادر الرياضية واكتشاف المواهب الرياضية، وتعزيز الحضور الرياضي خاصة في الرياضات الفردية للاعبين المميزين في البلدين الشقيقين، فضلاً عن تنسيق الجهود المشتركة فيما يتعلق بمجالات الطب الرياضي، والسياحة الرياضية، ومكافحة المنشطات، والرياضة المجتمعية، والرياضة البارالمبية، ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، والرياضة النسائية.

وتأتي الاتفاقية في إطار سعي الهيئة العامة للرياضة لتعزيز أواصر التواصل والتعاون مع الجهات الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومختلف دول العالم بشكل عام، والاستفادة من التجارب الدولية في المجالات كافة لا سيما المجال الرياضي، من أجل الارتقاء بالرياضة الإماراتية وترسيخ اسم دولة الإمارات كوجهة عالمية للبطولات الرياضية وكبلد مصدّرٍ للمواهب الرياضية المتفوقة.

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