· تدريب موظفي الهيئة على أفضل مبادئ الإسعافات الأولية ورفع مستوى الوعي لديهم بأحدث معايير الصحة والسلامة، بما ينعكس بشكل إيجابي على خلق بيئة صحية ومحفزة في العمل

· تعزيز الوعي لدى الكوادر الفنية والإدارية بإجراءات السلامة المطلوبة داخل المنشآت الرياضية، وإطلاعها على أبرز السبل الحديثة التي تساعد على الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية

· تعريف الكوادر الرياضية بطرق الإسعافات الأولية المناسبة للإصابات الشائعة في المنشآت الرياضية

الإمارات العربية المتحدة: نظمت الهيئة العامة للرياضة فعالية "اليوم العالمي للإسعافات الأولية" بحضور سعادة سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة وعدد من مسؤولي الهيئة، وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والشرطة المجتمعية في شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بهدف تدريب موظفي الهيئة على أفضل طرق الإسعافات الأولية ورفع مستوى الوعي لديهم بأحدث إجراءات الصحة والسلامة، بما ينعكس بشكل إيجابي على خلق بيئة صحية ومحفزة في العمل.

كما هدفت الفعالية إلى تعزيز الوعي لدى الكوادر الرياضية بسبل الإسعافات الأولية المناسبة للإصابات الشائعة في الملاعب، لتحسين قدرتهم على مواجهة مختلف الإصابات التي تحدث وبشكل فوري، إضافة إلى أنشطة أخرى ترتبط بالتوعية الصحية العامة والتشجيع على إجراء الفحوصات الدورية التي تساهم في الحفاظ على صحة وسلامة الرياضيين ومختلف الكوادر.

ويمثل تطوير إجراءات الصحة في الملاعب محوراً رئيسياً بالنسبة للهيئة بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة في مختلف المنشآت الرياضية. وتعمل الهيئة من خلال هذه الفعاليات على

توسيع انتشار الطب الرياضي وتعزيز الوعي الصحي لدى مختلف الكوادر الرياضية إضافة إلى تعزيز تطبيق وسائل الأمن والسلامة داخل الهيئة.

كما تتطلع الهيئة بشكل مستمر إلى تعزيز شراكاتها والاستفادة منها لتطوير مختلف جوانب القطاع الرياضي، وضمان توفير أفضل الظروف للرياضيين ودعمهم لتقديم أفضل ما لديهم عبر توفير مختلف احتياجات الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية.

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرياضة تلتزم بتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة بهدف خلق بيئة محفزة للعمل والمساهمة في تعزيز الاستدامة البيئية عبر تطبيق أفضل الممارسات الصحية وتوفير تدريب مستمر لجميع العاملين لرفع مستوى التوعية بقواعد السلامة المهنية.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف:+971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com