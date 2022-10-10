سعيد عبد الغفار حسين: المدينة الافتراضية الرياضية مشروع رائد في الدولة والعالم

دبي: تشارك الهيئة العامة للرياضة في معرض "جيتكس جلوبال 2022" بسلسلة من المشاريع التقنية التي تهدف من خلالها إلى تعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع وتوسيع جذب الجمهور عبر الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية المتطورة والذكاء الاصطناعي.

وتطلق الهيئة من خلال المعرض عدة مشروعات رياضية عالمية افتراضية والأولى من نوعها على مستوى الدولة والعالم "المدينة الافتراضية الرياضية"، و"موسوعة الإمارات الرياضية" و"منصة الجهات الرياضية" وبما يسهم في تطوير الحضور التقني في القطاع الرياضي، وزيادة جذب الجمهور عبر إتاحة المعلومات الرياضية لمختلف فئات المجتمع وتسهيل الحصول على عروض وخصومات جاذبة للتشجيع على تحويل الرياضة لأسلوب حياة.

وقال سعادة سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة: "تمثل المشاركة في "جيتكس" فرصة لجميع الجهات لتبادل الأفكار والتعرف على أحدث المشاريع التقنية وما توصلت إليه التكنولوجيا، ولطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة للابتكار والتطور التقني بالاعتماد على النظم الذكية واستخدام الإبداع البشري في توظيف هذه النظم وتحقيق أفضل فائدة منها".

وتابع سعادته: "تتطلع الهيئة من خلال المشاريع التقنية الجديدة إلى الاقتراب أكثر من جميع أفراد المجتمع، وتحديداً فئة الشباب التي تجذبها التقنيات الحديثة، وهو ما نعمل على تحقيقه من خلال "المدينة الافتراضية الرياضية " ، وتمثل هذه المدينة مشروعاً رائداً ونوعياً على مستوى العالم ، مايجعل دولة الإمارات سباقة في إطلاق مثل هذه المشاريع , حيث يسمح بالحصول على تجربة تفاعلية في العديد من الأنشطة الرياضية من خلال عالم "ميتافيرس" وبالاعتماد على التقنيات المتقدمة.

ويمثل المشروع الآخر "موسوعة الإمارات الرياضية" تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوثيق الأحداث الرياضية والقصص والسير الذاتية والمعلومات التاريخية، فيما تمثل "منصة الجهات الرياضية" متجراً رقمياً موحداً لجميع الجهات الرياضية في الدولة لتقديم الخدمات والبيانات الرياضية، مثل معلومات عن الأبطال الرياضيين

أو معلومات عامة عن القطاع الرياضي. وتستخدم المنصة تقنيات واجهة برمجة التطبيقات "API" لتوظيف البيانات في خلق حلول تقنية متطورة.

وتضع الهيئة العامة للرياضة تعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع ضمن أهدافها الأساسية، إيماناً بأهمية الرياضة لدى مختلف فئاته، بما يسهم في تحسين صحة المجتمع وتوسيع قاعدة استقطاب المواهب الرياضية.

#بياناتحكومية

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