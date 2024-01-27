أشادت الهيئة العامة للجمارك بالتزام شركة الخليج للمخازن (ش.م.ع.ق) – إحدى أسرع الشركات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – بمعايير "المشغّل الاقتصادي المعتمد" في مجال التخليص الجمركي لعام 2023.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تحظى فيها جي دبليو سي على تقدير من قبل الهيئة العامة للجمارك لالتزامها بالتميز والالتزام عند تقديم خدمات التخليص الجمركي. وقد أقيم حفل توزيع الجوائز بالتزامن مع اليوم العالمي للجمارك، حيث قامت السيدة جواهر الخزاعي، رئيس تنفيذي للتسويق في جي دبليو سي باستلام درع التكريم بالنيابة عن الشركة.

ومن جانبه، صرّح رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة على أهمية هذا التكريم قائلاً: "إن حصولنا على تقدير من قبل الهيئة العامة للجمارك ما هو إلا شهادة على التزام جي دبليو سي الدائم وريادة هذا القطاع. نحن فخورون بأداء فريق العمل لدينا الذي يعمل بكل تفاني وإخلاص، مستفيداً من خبرته الطويلة في هذا المجال ليجعل منا شريك الوساطة الجمركية المفضل في قطر. نحن نتوجّه بجزيل الشكر إلى الهيئة العامة للجمارك ونتطلع إلى استمرارنا بالتميز."

.وقالت الخزاعي: "يشرفني قبول الجائزة نيابة عن شركة جي دبليو سي والزملاء الأعزاء، وهذا الإنجاز هو دليل على التفاني في تقديم الخدمات والالتزام بأعلى معايير الصناعة بصورة لا مثيل لها، ونحن ممتنون للدعم المستمر من الهيئة العامة للجمارك ونتطلع إلى مواصلة التزامنا بالتميز مع تحقيق نمو الشركة في قطر وفي جميع أنحاء المنطقة والعالم".

إن تفاني شركة الخليج للمخازن في التميز يؤكد على إنجازاتها الرائدة كأول شركة تحصل على لقب المشغل الاقتصادي المعتمد في قطر وفي دول مجلس التعاون الخليجي لخدمات التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير. وهذا التكريم الأخير يعزز الدور القيادي لشركة جي دبليو سي في صياغة معايير الصناعة وتجسيد التميز في العمليات الجمركية.

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

تأسست جي دبليو سي في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن عالمية وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 4 مليون متر مربع. كانت جي دبليو سي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™.

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