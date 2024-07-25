أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - في إطار الجهود المبذولة لزيادة الوعي بضريبة الشركات وتشجيع الشركات وأصحاب الأعمال الخاضعين لضريبة الشركات على الامتثال لمتطلبات التسجيل، تذكر الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في مايو، بغض النظر عن سنة الإصدار، إلى المسارعة بتقديم طلبات التسجيل الخاصة بهم قبل نهاية يوليو الجاري. وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن هذه المدة تتماشى مع قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 في شأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024.

وشددّت الهيئة على أهمية الالتزام بالمدد النهائية المحددة للتسجيل لكل فئة كما هو مفصل في قرار الهيئة، وقد تم نشر هذه المواعيد النهائية باستمرار من خلال الحسابات الرسمية للهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر القنوات الإعلامية المحلية، سواء المطبوعة أو الرقمية أو المسموعة.

وحذّرت الهيئة من أن عدم تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات ضمن الأطر الزمنية المحددة سيؤدي إلى فرض غرامات إدارية بقيمة إلى 10,000 درهم إماراتي.

وتنصح الهيئة الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات بمراجعة التوضيح العام بشأن المُدد المُحدّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذي أصدرته الهيئة في يونيو الماضي. ويُوفّر هذا المستند معلومات شاملة حول الحدود القصوى لتقديم طلبات التسجيل لفئات مختلفة من الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات دون فرض غرامات إدارية، ويشمل أمثلة عملية لتسهيل فهم متطلبات التسجيل. كما يوضح متطلبات التسجيل للأشخاص الاعتباريين الذين مؤهلين للحصول على إعفاءات بموجب قانون ضريبة الشركات.

ونوّهت الهيئة أن التسجيل لضريبة الشركات متاح من خلال منصة الخدمات الضريبية الرقمية "إماراتاكس"، والتي تقدم خدمة على مدار الساعة تشمل أربع خطوات بسيطة وتستغرق حوالي 30 دقيقة. ويمكن للأطراف المعنية الوصول إلى المنصة عبر https://eservices.tax.gov.ae/، وإنشاء حساب مستخدم باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وتقديم المستندات المطلوبة، والحصول على الموافقة على طلب التسجيل، وبعد ذلك سيتم إصدار رقم التسجيل الضريبي لأغراض ضريبة الشركات.

كما شدَّدت الهيئة على أهمية تحري الدقة في إدخال المعلومات المطلوبة وتقديم المُستندات الداعمة المُحدَّثة بشكلٍ صحيح مع طلب التسجيل إلكترونياً مشيرة إلى أن التسجيل لضريبة الشركات بالنسبة للشخص القانوني يتطلب تحميل مجموعة من المستندات المختلفة وتشمل الرخصة التجارية، وبطاقة الهوية الإماراتية وجواز سفر الشخص المفوض بالتوقيع، وإثبات تفويض المُخوَّل بالتوقيع.

تؤكد الهيئة التزامها بتوعية الأشخاص الخاضعين للضريبة وأصحاب المصلحة في دولة الإمارات حول إجراءات التسجيل لضريبة الشركات من خلال حملات توعية مكثفة، تشمل ورش عمل، والندوات الافتراضية، وإصدار الأدلة التوضيحية لضريبة الشركات، وفيديوهات تعليمية، وطرق أخرى متنوعة تهدف إلى شرح متطلبات التسجيل وسبل الدعم المتاحة من قبل الهيئة. وتسعى الهيئة إلى تنويع قنوات تقديم خدماتها لتعزيز الامتثال الضريبي، حيث تتيح التسجيل من خلال الوكلاء الضريبيين المعتمدين والمدرجين على الموقع الإلكتروني للهيئة وكذلك مراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، والتي التي تقدم خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة بإشراف كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة.

وتُشجّع الهيئة جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة على مراجعة قانون ضريبة الشركات والقرارات التنفيذية، والتوضيح العام بشأن المُدد المُحدّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، والأدلة ذات الصلة المتاحة على موقعها الإلكتروني من خلال الرابط: https://tax.gov.ae/ar/default.aspx.

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