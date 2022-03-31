دبي: دعا بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، مجتمع الأعمال في الإمارات العربية المتحدة للقدوم إلى الهند والاستفادة من السياسات الملائمة للأعمال والفرص التي تقدمها الهند الناشئة للشركات العالمية.

وفي هذه المناسبة قال جويال: "بفضل ميزة التكلفة والثقة التي تتفرّد بها الهند، حان الوقت للاستثمار في الهند. يمكننا كشركاء تأمين المستقبل الاقتصادي لبعضنا البعض وتعزيز شراكتنا في عالم ما بعد كوفيد". وجاء كلامه هذا خلال احتفال الهند بـ"يوم التكريم" Honour Day في إكسبو 2020 دبي.

وأضاف: "أعتقد أننا الآن على مشارف النمو والتنمية في السنوات القادمة. تقدّم الهند سياسات صديقة للمواهب والمستثمرين. فالاستثمار الأجنبي المباشر مفتوح بنسبة 100٪ في معظم القطاعات. لدينا العديد من المبادرات الجديدة لتعزيز الصناعة مثل مخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج وسياسة "صُنع في الهند" Make in India، وجهودنا لتوفير سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وستؤدي جميعها إلى تسهيل معيشة شعبنا."

وتابع الوزير قائلًا: "أنا أتوجه إلى المجتمع العالمي وأقول " تعالوا واختبروا الهند - أرض الفرص". دعونا ننمو معًا، دعونا نتغير معًا، دعونا نتحول معًا لأننا معًا يمكننا التغلب على أي عقبات وتحقيق أهداف وغايات ضخمة تفوق أيّ تصوّر."

وأضاف جويال إن الهند الجديدة جريئة وواثقة حيث نرغب في رؤية ازدهار كل هندي. وأضاف الوزير: "إن السنوات الخمس والعشرين القادمة في الهند ستجعل الهند قوية وشاملة."

وأشار إلى أن كلمة "ثقة" تصف العلاقة التي تجمع بين الهند والإمارات. قال الوزير "ستبقى علاقاتنا حيويّة وستنمو لتصبح أقوى."

وقال السيد شري جويال: “الشراكة المميّزة بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هي شراكة أسطورية. إنها رابطة صداقة أبدية ترمز إلى الثقة، ونحن شركاء بالفطرة بسبب الطبيعة التكاملية لاقتصاداتنا، وستظهر التجارة المتزايدة دائمًا التآزر الذي قامت الدولتان بتعزيزه، أي روابطنا."

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