بحث معه سبل تطوير التعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين

استقبل سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، وفداً رسمياً من مملكة البحرين، برئاسة الدكتور يوسف عبد الكريم بوجبري، المدير العام لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي في مملكة البحرين، وبحث معه سبل تطوير التعاون بين النيابة العامة في أبوظبي والمؤسسات المعنية في البحرين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في البلدين الشقيقين.

وأطلع الوفد على جهود قسم التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة في أبوظبي، والخدمات الرائدة التي تقدمها دائرة القضاء في أبوظبي للاجانب، وسهولة إنجاز المعاملات، واستمع إلى شرح مفصل حول إدارة المنظومة القضائية والخدمات العدلية بالدائرة.

وأكد سعادة النائب العام، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية هذه اللقاءات في تفعيل أوجه التعاون المشترك وتوطيدها وبحث الإمكانات لدعمها في مختلف المجالات، خصوصاً النيابية والقضائية والقانونية.

وأشاد الوفد الزائر بالجهود المميزة المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان، والمستوى المتقدم للخدمات في الدائرة، والاستخدام الواسع للتقنيات المتطورة، بما يحقق سهولة الوصول إلى العدالة وتقديم خدمات قضائية رائدة، مؤكداً أن الدائرة باتت نموذجاً عالمياً في التطور والإبداع والابتكار.

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