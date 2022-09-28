استقبل سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، سعادة حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، وبحث معه سبل تطوير التعاون بين النيابة العامة في أبوظبي والمؤسسات القانونية والقضائية المختصة بالنيابة العامة في اندونيسيا بما يعزز التعاون بين الطرفين.

كما بحث النائب العام مع السفير قضايا الرعايا الاندونيسيين في إمارة أبوظبي، وناقشا آليات ترسيخ التواصل الفعال بين مختلف المؤسسات القضائية، عبر تبادل الزيارات والخبرات بما يثري التعاون بين الجانبين.

وأكد سعادة النائب العام، خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مشيراً إلى أهمية هذه اللقاءات في تفعيل أوجه التعاون المشترك وتوطيدها وإمكانات دعمها في مختلف المجالات، خصوصاً القضائية والقانونية.

ومن جهته، أشاد سعادة السفير الإندونيسي، بالتطور الذي تشهده دائرة القضاء في أبوظبي، في تطبيق منظومة التقاضي عن بُعد، وتبسيط الإجراءات العدلية والقضائية باستخدام التقنيات الحديثة، مؤكداً الحرص على تطوير التعاون المشترك في هذا المجال.

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