وقعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مذكرة تفاهم مع هيئة الصحة بدبي بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة على متن السفن في إمارة دبي، بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين والتزاماتهما في مجالي القطاع البحري والصحة العامة.

وارتكزت مذكرة التفاهم على بناء علاقة تعاون مشتركة في تنظيم الخدمات الصحية بين إدارة البيئة والصحة والسلامة بدائرة "التخطيط والتطوير- تراخيص" وبين هيئة الصحة بدبي فيما يتعلق بتطبيق أفضل الممارسات الصحية ومكافحة الأمراض السارية على متن السفن القادمة إلى دبي بما يتوافق مع أحكام التشريعات والأنظمة السارية لدى كل طرف.

وأكد سعادة المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لـدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تحقيقاً لرؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة بتعزيز علاقات الشراكة بين المؤسسات الحكومية، مضيفاً أن تعاون دائرة "تراخيص"، ممثلةً في إدارة البيئة والصحة والسلامة، مع هيئة الصحة بدبي تعكس التزام المؤسسة بتعزيز جودة الخدمات الصحية على متن السفن في إمارة دبي، لترسيخ مكانة إمارة دبي كمركز بحري متقدم يلتزم بتطبيق أعلى معايير الخدمات الصحية في القطاع البحري.

وأشار سعادته إلى أهداف المذكرة والتي تكمن في تطبيق أفضل الممارسات والتشريعات الصحية المحلية بالشكل الذي ُيعزز الميزة التنافسية لإمارة دبي في مجال الصحة العامة بما في ذلك القطاع البحري، حيث ستتم مراقبة الأمراض السارية على متن السفن القادمة إلى إمارة دبي، والسيطرة على حركة دخول أو خروج حالات الطوارئ الصحية الوبائية ذات الاهتمام الدولي، مما سيحقق هدف الطرفين في الحفاظ على بيئة بحرية صحية وآمنة.

واستطرد بالهول: "من خلال هذه المذكرة سنتعاون مع هيئة الصحة بدبي في إجراء التفتيش الدوري على السفن والإخطار عن وجود أي مخالفات صحية ومراقبة الأمراض السارية على متن السفن، وإصدار شهادة عدم الممانعة لدخول السفن التي تحمل حالات مرضية إلى الموانئ، وذلك وفقاً للإجراءات والسياسات المعمول بها بعد التنسيق مع هيئة الصحة، كما سنلتزم بالتنسيق مع مشغلي الموانئ لتوفير جميع أنواع الدعم اللوجستي لموظفي هيئة الصحة بدبي وذلك لتحقيق التعاون المرجو من خلال هذه المذكرة".

من جانبه أكد الدكتور رمضان البلوشي مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي أنه من خلال هذه الشراكة سنقوم بتعزيز التعاون في مجالات الصحة العامة ومكافحة الأمراض السارية، مع الالتزام الكامل بأحكام وتشريعات الطرفين، وتوفير كافة سبل الدعم والتسهيلات الضرورية لتحقيق أهداف هذه الشراكة، مُتطلعين إلى تحقيق نجاح هذه الشراكة والمساهمة في تطوير القطاع البحري بأنظمة الصحة والسلامة في إمارة دبي".

وأفاد الدكتور رمضان بأن هيئة الصحة بدبي ستقوم بدورها بمراعاة أحكام التشريعات السارية والأنظمة النافذة، وذلك من خلال إصدار شهادة حرية الحركة للسفن القادمة، كما ستحقق هذه الشراكة التعاون في تطوير برامج تدريبية مجانية متخصصة لموظفي الطرفين، وستتوفر خاصية التبادل الإلكتروني مواكبةً لرؤية دبي الرقمية في تسهيل إجراءات التفتيش والتنسيق في حالات الطوارئ الصحية.

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-انتهى-