مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الابتكار ورفع القيمة التجارية

وقعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مذكرة تفاهم مع شركة "مايكروسوفت" خلال معرض جيتكس جلوبال 2023 بهدف استكشاف فرص التعاون في عدة مجالات مثل تطوير المهارات، وورش العصف الذهني، والاستدامة، بالإضافة إلى تطوير التطبيقات وتنفيذها في مشاريع مشتركة، ويتم ذلك باستخدام الحوسبة السحابية من "مايكروسوفت".

ووقع المذكرة كل من سعادة ناصر النيادي، نائب الرئيس بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ونعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت في الإمارات، وذلك على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2023" التي انتهت فعالياته الأسبوع الماضي، حيث تنص المذكرة على تعاون الجهتين بشأن تطوير المهارات لموظفي المؤسسة في مجالات متنوعة مثل البنية التحتية، والابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل عملية التنفيذ للتطبيقات وتطويرها باستخدام "تقنية البرمجة بدون كود" لزيادة الإنتاجية وتعزيز رحلة التحول الرقمي للمؤسسة.

وأفاد سعادة ناصر النيادي، نائب الرئيس بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "تعاوننا مع مايكروسوفت يمثل نقلة نوعية في سعينا نحو التميز الرقمي، ومن خلال هذا التعاون سنفتح آفاقًا جديدة في مجالات تطوير المهارات والابتكار والاستدامة مما يساهم في تقديم خدمات متميزة وتأهيل فريقنا للانطلاق نحو مستقبل يتسم بالتحول الرقمي، كما نعبّر عن فخرنا بالانطلاق في هذه الرحلة مع مايكروسوفت ونتطلع إلى وضع معايير جديدة للتميز في الإمارات وخارجها".

وصرّح نعيم يزبك: "نحن سعداء بالتعاون مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لمساعدتها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية للتحول الرقمي وتقديم خدمات من الدرجة الأولى لمتعامليها مما يعكس التزامنا بتمكين المؤسسات في جميع أنحاء الإمارات بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير مهارات فرق العمل لديهم لتعزيز ثقافة الابتكار وزيادة الإنتاجية".

علاوةً على ذلك، ستقدم مايكروسوفت إرشادات وأفضل الممارسات لدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة من خلال استخدام خدمة منصة «Azure OpenAl» عند الحاجة.

#بياناتحكومية

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