الرياض: أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة، أضخم برنامج تمويلي من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال، وذلك بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.

جاء ذلك بالتزامن مع تدشين معاليه اليوم، المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح التي تهدف إلى تحفيز الابتكار وتعزيز الاستثمارات البيئية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي، أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبني الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.

وأكد السهلي أن هذه الشراكة مع بنك الرياض، تُعد خطوة ايجابية في تمويل المشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر ممكنات وحوافز للمشاريع المتميزة، مما يعزز الجهود الوطنية الحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض نادر بن سامي الكريّع، عن اعتزازه بهذه الشراكة، موضحًا أن البنك سيواصل التزامه بتمويل المشاريع التي تسهم في خلق مستقبل بيئي مستدام.

ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز، لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.

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