أعلنت المنتور، المنصة العربية للتعلّم الذاتي، عن شراكتها مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك من أجل بناء قدرات وتدريب 2400 متقدم للتطوع في مؤتمر تغير المناخ COP27.

وتأتي هذه الشراكة كفرصة لبناء وتطوير قدرات المتقدمين للتطوع بالقمة، حيث تعتبر الخطوة بمثابة التصفيات نصف النهائية بين مراحل اختيار أفضل المتطوعين لمؤتمر تغير المناخ "COP 27" والذي سيقام في نوفمبر من هذا العام.

وأكد الدكتور أحمد سعدة، معاون وزير التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشرعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إيمان الوزارة بقيمة المتطوعين للمشاركة في أحد أهم الأحداث والمؤتمرات العالمية التي تقام في مصر. وانطلاقاً من مسؤوليتها تجاه متطوعي مؤتمر المناخ من مصر وإفريقيا، ركزت الوزارة على أن تقدم لهم برامج متطورة ومكثفة لبناء القدرات والمهارات، بحيث يكون ذلك استعداداً مناسباً لتنظيم حدث كبير مثل مؤتمر المناخ.

ومن جانبها أكدت المهندسة سالي متولي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المنتور أن الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي هي خطوة إيجابية ستساهم في تطوير قدرات شباب المتطوعين في مؤتمر تغير المناخ السابع والعشرين.

جدير بالذكر أن المنتور تلعب دورًا أساسيًا في تطوير مهارات المتطوعين من خلال اتاحة المنصة المنتور التي تشمل أكثر من 700 برنامج تدريبي حيث يستكمل المتطوعون عدد من المسارات التدريبية المختارة والتي تمثل المرحلة قبل الأخيرة في تصفيات اختيار أفضل المرشحين.

#بياناتحكومية

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عن المنتور:

المنتور هي منصة عربية للتعلم الذاتي عبر الإنترنت، حيث تهدف إلى تطوير الإنسان العربي عبر تزويده بالمهارات اللازمة للتقدم في مسيرته المهنية والشخصية، من خلال مكتبة غنية بالدورات التدريبية التي يقدمها مئات المتخصصين والخبراء في مختلف المجالات. وتعد منصة المنتور واحدة من أكبر مكتبات الفيديو التعليمية في المنطقة والعالم.