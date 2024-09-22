بمشاركة متحدثين بارزين من السودان، اليمن، قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، وغيرها.

" الإسكوا" تناقش "تكامل البيانات التقليدية وغير التقليدية لاستشراف مستقبل العمل" و"دورها في حالات الصراع والأزمات الإنسانية"

الإسكوا" تناقش "تكامل البيانات التقليدية وغير التقليدية لاستشراف مستقبل العمل" و"دورها في حالات الصراع والأزمات الإنسانية" "المركز الإحصائي لدول الخليج العربي" يناقش " متوسط العمر الصحي" وأهمية تطوير خدمات "كبار السن" لتنمية المجتمع

متوسط العمر الصحي" وأهمية تطوير خدمات "كبار السن" لتنمية المجتمع "الإيسيسكو" ينظم جلسة حوارية حول "البيانات وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات"

الشارقة، تأكيداً على أهمية العمل المشترك والتعاون الدولي في دعم مساعي تسريع وتيرة العمل التنموي بالاستناد إلى البيانات الدقيقة والشاملة، كشفت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية عن قائمة الشركاء الاستراتيجيين للدورة الأولى من فعاليات "المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية" الذي تنظمه يومي 9-10 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

وتضم قائمة الشركاء مؤسسات وهيئات ومنظمات اتحادية وإقليمية ودولية، هي: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى جانب تعاون المنتدى مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) لتنظيم جلسة متخصصة.

وتنظم الجهات الشريكة أكثر من 10 جلسات وورش عمل بالمنتدى تناقش موضوعات متنوعة تشمل دور البيانات في تطوير البنية التحتية، تعزيز الاستدامة، استشراف مستقبل سوق العمل، تحسين جودة الحياة ودعم المجتمعات، ورفاهية كبار السن، بمشاركة متحدثين بارزين من السودان، اليمن، قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، وغيرها، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

ويجمع المنتدى خبراء التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمتخصصين في البيانات والعاملين في المؤسسات الإحصائية الوطنية والإقليمية والعالمية، إلى جانب صنّاع القرار في قطاعات مختلفة، لمناقشة وتبادل سبل تطوير استخدام البيانات ودعم الابتكار لتحسين جودة حياة المجتمعات.

دور البيانات في حالات الأزمات

وتشارك لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في المنتدى بتنظيم جلسة في اليوم الأول على منصة "بيانات الابتكار" بعنوان "طرق توفير البيانات في حالات الصراع والأزمات الإنسانية في المنطقة العربية"، تركز على أفضل الممارسات والتقنيات لضمان تدفق البيانات بشكل مستمر ودقيق في ظل الظروف الصعبة مثل النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية. كما تناقش دور البيانات في تحسين عمليات الإغاثة والاستجابة للأزمات، وكيفية توظيف الأدوات التكنولوجية المبتكرة لتقديم المساعدات بسرعة وفاعلية.

ويتحدث في الجلسة كل من الدكتور علي محمد عبّاس أحمد، مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء، السودان، الدكتور إسماعيل لبّد، مسؤول قسم الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية، الإسكوا، وعبير عمود، مدير عام الإحصاءات الديموغرافية والاجتماعية بالجهاز المركزي للإحصاء، عدن اليمن، ويدير الجلسة الدكتور أحمد حسين، مستشار إحصائي في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بقطر.

تكامل البيانات غير التقليدية والتقليدية لمستقبل العمل

كما تنظم الإسكوا في اليوم الثاني على منصة "بيانات الابتكار" جلسة "إلى أي مدى تتكامل البيانات غير التقليدية مع البيانات التقليدية لاستشراف مستقبل العمل في المنطقة العربية؟". وتهدف الجلسة إلى بحث الطرق المثلى لدمج البيانات التقليدية، مثل الإحصاءات الحكومية والسجلات الرسمية، مع غير التقليدية، التي تشمل وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الضخمة، وغيرها، للحصول على صورة شاملة ودقيقة عن احتياجات سوق العمل والتنبؤ بالتحديات المستقبلية وتحسين النمو الاقتصادي في المنطقة العربية.

يتحدث في الجلسة كل من الدكتور سالم العرجي، قائد مبادرة مستقبل العمل في (الإسكوا)، والدكتور مروان خواجة، رئيس قسم الإحصاءات السكانية والاجتماعية في (الإسكوا)، والدكتور محمد المرواني أستاذ محاضر في جامعة السوربون ويدير الجلسة الدكتور إسماعيل لبّد.

.متوسط العمر الصحي

وينظم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع منظمة "هيلب إيج إنترناشيونال" و"صندوق الأمم المتحدة للسكان"، مجموعة من ورش العمل المتخصصة لتعزيز حقوق ورفاهية كبار السن من خلال استخدام البيانات، وذلك ضمن منصة مخصصة بعنوان "بيانات الصحة".

تشمل الورش، التي تعقد بواقع ثلاث ورش عمل يومياً، مناقشة مواضيع التعامل مع احتياجات كبار السن، وتأثير بيانات الشيخوخة على السياسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير أنظمة البيانات لتكون أكثر ملاءمة لمجتمع الشيخوخة. كما تتناول الورش النهج القائم على حقوق الإنسان في صياغة سياسات الشيخوخة، ومشاركة كبار السن في صياغة السياسات ومراجعتها، إضافة إلى التحديات والفرص لتحسين البيانات حول كبار السن. يُقدّم هذه الورش نخبة من الخبراء من منظمة "هيلب إيج إنترناشيونال" وهم: كريس مكيفور، أليكس ميهنوفيتس، ومايا أبي شاهين.

وفي نفس السياق، ينظم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليوم الثاني على منصة "بيانات التغيير" جلستين بعنوان "قياس مؤشر العمر الصحي المتوقع" يناقش خلالها العوامل المؤثرة على هذا المؤشر، والسياسات الصحية المتبعة لتحسينه، وتقديم رؤى حول دور الابتكار في جمع وتحليل البيانات في تعزيز الصحة.

ويتحدث في الجلسة الأولى كل من البروفيسور علي مقداد، رئيس الشؤون الإستراتيجية، صحة السكان، معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) بالولايات المتحدة الأمريكية، والبروفيسور محسن نجفي، مدير تقدير العبء الوطني الفرعي للأمراض في معهد القياسات الصحية والتقييم، ومايا باسوفيتش، مدير الأبحاث والمشاركة في معهد القياسات الصحية والتقييم، والدكتور أراش راشيديان، مدير العلوم والمعلومات والنشر في منظمة الصحة العالمية.

بينما يشارك في الجلسة الثانية الدكتورة عذا محمد القنيبط، المدير التنفيذي لأبحاث الصحة العامة في هيئة الصحة العامة بالمملكة العربية السعودية، وسليمان بن ناصر الرواحي، اختصاصي أول في إدارة معلومات الصحة بدائرة المعلومات والإحصاء وزارة الصحة في سلطنة عمان، والدكتورة علياء حربي، مديرة مركز الإحصاء والبحوث بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، ويدير الجلسة الدكتور زياد الخطيب، المنسق العلمي في المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC).

البيانات وتطوير البنية التحتية والخدمات

على صعيد آخر، تنظم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في اليوم الأول من المنتدى على منصة "بيانات التغيير" جلسة بعنوان "البيانات وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات"، وتستضيف الدكتور عبدالله الملحم، الخبير في قطاع الشراكات والتعاون الدولي بالإيسيسكو، وفايزة العلوي، خبيرة في قطاع التعليم، والدكتور فهمان فتح الرحمن، خبير في قطاع العلوم والتكنولوجيا، والدكتور هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين في مشروع المعرفة العربي لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويدير الجلسة الدكتورة سالي مبروك، مديرة مكتب المدير العام للإيسيسكو.

وتناقش الجلسة استخدام البيانات لتحديد احتياجات البنية التحتية، ودعم عملية اتخاذ القرار في التخطيط والتطوير، مع استعراض تجارب إقليمية ودولية وظّفت البيانات لتحسين كفاءة الخدمات في قطاعات النقل، والطاقة، والمياه، والاتصالات. كما تتطرق الجلسة إلى كيفية تحليل البيانات لتحديد الثغرات وتطوير حلول مستدامة تعزز جودة الحياة وتلبي احتياجات المجتمعات المتنامية.

-انتهى-

#بياناتحكومية