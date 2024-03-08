أستانة، جمهورية كازخستان: بحضور فخامة الرئيس قاسم جومارت توقاييف رئيس جمهورية كازاخستان، وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف؛ في العاصمة الكازاخستانية أستانة يوم أمس الخميس الموافق 7 مارس 2024، برنامجاً تنفيذيا للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة كازاخستان، تحت مظلة مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في 12 يونيو 2023م، التي تشمل التعاون بينهما في عدد من قطاعات الطاقة كالبترول والغاز ومشتقاتهما، والتكرير، والبتروكيميائيات، والكهرباء، والهيدروجين النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة.

ويستهدف البرنامج تنفيذ مشروعاتٍ، في كازاخستان، في مجالات الطاقة المتجددة، والابتكارات، ومكافحة الاحتباس الحراري، وتعزيز المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف وأولويات والتزامات كلّ من البلدين في مجالات أمن وتحولات الطاقة وينطبق هذا البرنامج على المشروعات الكبرى الهادفة إلى إنتاج الطاقة وتخزينها، بما في ذلك مشروعات الكهرباء، التي يمكنها الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف البلدين.

كما يُسهم البرنامج في دعم مساعي كازاخستان لتحقيق أهدافها وسياساتها في مجال الحد من الانبعاثات، بما في ذلك تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060م، ويدعم البرنامج، كذلك، التعاون الوثيق بين شركات المملكة وكازاخستان في مختلف المجالات ذات العلاقة.

ومن خلال هذا التعاون بين البلدين، ستعمل الأطراف على بناء محطة طاقة رياح بقوة 1 جيجاواط في منطقة جيتيسو بالقرب من بوابة دزونغاري، تحت تحالف تقوده أكوا باور، ومن المقرر أن يبدأ الشروع في بناء المحطة في صيف عام 2025.

وبهذه المناسبة، قال محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة أكوا باور: "من خلال التحالفات الاستراتيجية، تلتزم أكوا باور بالقيام بدور أساسي لتحقيق طموحات كازاخستان، والبدء في رحلة التحول نحو حلول الطاقة المستدامة. تعاوننا أكثر من مجرد استثمار، انه شراكة لدعم أهداف كازاخستان في مجال الطاقة، والتي تتماشى بدورها مع رؤية أكوا باور الخاصة في مستقبل يعمل بالطاقة النظيفة".

حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها ما يزيد على 4000 موظف، وهي حالياً موجودة في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 81 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 317.8 مليار ريال سعودي (84.7 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 55.1 جيجاواط من الكهرباء و 7.64 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.acwapower.com

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