ستساهم الشراكة الجديدة، التي تم الإعلان عنها خلال القمة العالمية الذكاء الاصطناعي في الرياض، من تحقيق النضج في سياسات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمويل وتحفيز وتسريع المبادرات ذات العلاقة لتحقيق تأثير اقتصادي مستدام.

الرياض: أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تُقام في الرياض، انضمام المملكة العربية السعودية ممثلة ب (سدايا) إلى شراكة التنمية الرقمية تحت مظلة البنك الدولي، وهي شراكة تعاونية بين القطاعين العام والخاص لمساعدة الدول النامية على الاستفادة من الابتكارات الرقمية؛ لحل بعض القضايا الأكثر تحدياً.

وبصفتها عضواً جديداً في هذه الشراكة، ستساهم المملكة العربية السعودية بدعم المبادرات التي تهدف الى تعزيز تطوير قدرات البيانات، وتسريع استخدام الأدوات الرقمية، ومشاركة خبرات المملكة وقدراتها من اجل تحقيق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتم العمل مع مجموعة مختارة من الشركاء من القطاعين العام والخاص، الذين يعملون معاً لتعزيز جهود الدول النامية، لتمكين التنمية الرقمية. وتتطلع المملكة العربية السعودية لبناء شراكات استراتيجية تساهم في دعم الجهود التنموية على مستوى المنطقة والعالم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وذلك عبر التعاون مع البنك الدولي.

عن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

تعقد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي؛ بهدف التبادل المعرفي الثنائي الذي يشارك فيه الحضور والمتحدثون والشركاء كافة ضمن حوار ثري حول كيفية تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لحل المشاكل المعقدة، وتمكين الشركات، وتشكيل المستقبل سعياً إلى تحويل المجتمع.

من (الرؤى) المحلية والإقليمية إلى الإطار الاقتصادي الموحد، تجمع القمة العالمية للذكاء الاصطناعي أبرز صانعي السياسات وكبار المستثمرين وقادة الفكر والمبتكرين في هذا المجال.

وبروح الإبداع المشترك سيدعى المتحدثون والمشاركون إلى المساهمة في وضع رؤى الذكاء الاصطناعي التي يمتد أثرها إلى ما بعد القمة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

لمعرفة المزيد: https://globalaisummit.org