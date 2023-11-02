العرض المتنقل زار كل من جدة والرياض ومدينة الكويت والدوحة وأبوظبي بين 29 أكتوبر و2 نوفمبر

المكتب الوطني الألماني للسياحة تعاون مع تسعة شركاء لتسليط الضوء على العروض المتنوعة التي تقدمها ألمانيا للمسافرين من دول الخليج والتي تشمل فريق عمل ناطق باللغة العربية وطهاة من الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشف المكتب الوطني الألماني للسياحة عن نجاح عرضه المتنقل الذي استمر لخمسة أيام في منطقة الخليج العربي، واختُتم في مقر إقامة السفير الألماني بأبوظبي معلناً عن نهاية الرحلة المثمرة في المنطقة.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز العلاقات وتبادل الأفكار والرؤى مع خبراء السياحة المحليين والشركاء الإعلاميين في منطقة الخليج. وبدأ العرض المتنقل في 29 أكتوبر في المقر الخاص بالقنصل العام الألماني في جدة؛ سعادة الدكتورة إلتيه أديرهولد، وتبع ذلك زيارة المقر الخاص بالسفير الألماني في الرياض مايكل كيندسجراب. وتوجه العرض المتنقل بعد ذلك إلى مدينة الكويت، حيث استقبل سعادة السفير الألماني هانز كريستيان فرايهير فون رايبنيتس الوفود في مقره الخاص، ليزور بعدها الدوحة بحضور نائب رئيس بعثة السفارة الألمانية في الدوحة السيد توماس تريلير. واختتم العرض المتنقل فعالياته في 2 نوفمبر بزيارة المقر الخاص للسفير الألماني في أبوظبي سعادة ألكسندر شونفلدر.

وأعربت يامينا صوفو، مديرة المبيعات والتسويق لدى المكتب الوطني الألماني للسياحة في دول الخليج، عن سعادتها بالأثر الإيجابي الذي تركته الجولة، حيث قالت: "مثّل العرض المتنقل في دول مجلس التعاون الخليجي تجربة رائعة، حيث أتاح لنا توسيع شبكتنا من العلاقات واكتشاف الفرص الواعدة في أبرز مدن المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي حول قطاع السياحة المحلية في ألمانيا وتنويع عروض حملاتنا وتبادل المعلومات القيمة مع الخبراء في قطاع السياحة".

وسلط مكتب ميونيخ للسياحة الضوء خلال الجولة على العروض المميزة التي تقدمها ألمانيا للمسافرين من دول الخليج خلال موسم الصيف، بما يشمل فريق عمل ناطق باللغة العربية وطهاة من الخليج، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية القادمة في 2024 إلى جانب العروض العديدة التي تتنوع بين الثقافة والطبيعة والمرافق والمطاعم، مما يضمن توفير العديد من وجهات الجذب للزوار.

وبدوره، استعرض المكتب الوطني الألماني للسياحة الحملات التي يطلقها حالياً، بما فيها مبادرة سيمبلي فيل جود التي تركز على ممارسات السفر المستدامة، وحملة ألمانيا بين عراقة الماضي وتميز الحاضر - 52 موقعاً مدرجاً على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وحملة احتضان الطبيعة الألمانية.

وتضمن العرض المتنقل 900 اجتماع بمشاركة 360 من خبراء التجارة وأكثر من 60 ممثل عن الوسائل الإعلامية، وحضور شركاء الفعالية التسعة، وهم:

أوتليت سيتي ميتسينغن

مجموعة فنادق هوماج الفاخرة

فنادق شتايجنبرجر

متجر هاوس أوف 1000 كلوكس

فندق مايزر ديزاين هوتل

فيزيت برلين - شركة برلين للسياحة والمؤتمرات

شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا

مكتب ميونيخ للسياحة

شركة ريل يوروب

لمزيد من المعلومات حول ألمانيا والعروض المتوفرة فيها، يرجى زيارة:

https://www.germany.travel/en/home.html

#بياناتحكومية

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لمحة حول المجلس الوطني الألماني للسياحة

يعمل المجلس الوطني الألماني للسياحة بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة، لتمثيل ألمانيا كوجهة سياحية متميزة، بتمويل من الوزارة بما يتماشى مع قرار البرلمان الألماني. ويتعاون المجلس بشكل وثيق مع قطاع السفر الألماني وشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات تجارية، لتطوير استراتيجيات وحملات تسويقية تهدف إلى تعزيز الصورة الإيجابية لوجهات السفر الألمانية في الخارج، وتشجيع السياحة في ألمانيا.

وينشط المجلس الوطني الألماني للسياحة في المجالات الاستراتيجية الرئيسية التالية:

تطوير خطط عمل قائمة على نتائج أبحاث الأسواق المستهدفة والتحليل المستمر لمتطلبات العملاء المتغيرة (نموذج بيئات سينوس).

دعم قطاع السفر الذي تشرف عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إدارة العلاقات وتبادل المعارف.

رفع مستوى الوعي حول ألمانيا باعتبارها وجهة سياحية، والترويج لصورتها حول العالم مع التركيز على التزامها بقضايا الاستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ

التركيز على التحول الرقمي والاستدامة:

يحرص المجلس الوطني الألماني للسياحة على تعزيز السياحة بما ينسجم مع أهداف الحكومة الألمانية، حيث يركّز على التحول الرقمي والاستدامة.

ويتبع المجلس استراتيجية تستند إلى ثلاث ركائز وتجمع بين مشاركة المعرفة مع شركاء خارجيين ودعم استراتيجية التواصل مع مبادرات الاستدامة الداخلية، مما يسهم في تعزيز استدامة وتنافسية السياحة الوافدة. كما يحرص على تعزيز مكانة ألمانيا كوجهة مستدامة وشاملة في سوق السفر الدولي.

ويتمتع المجلس الوطني الألماني للسياحة بدور رائد في استخدام التقنيات الغامرة (الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط) والمساعدين الصوتيين وغيرها من واجهات الحوار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدردشة. ولضمان ظهور العروض السياحية على منصات التسويق القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يشرف المجلس على مشروع البيانات المفتوحة/المعرفة التابع لقطاع السياحة الألماني.

ويضم المجلس الوطني الألماني للسياحة 25 وكالة أجنبية في مختلف أنحاء العالم يديرها من مقره في فرانكفورت.

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