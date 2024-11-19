سعيد العطر: الهدف هو التطوير المستمر لفرق الاتصال الحكومي في الوزارات والهيئات الاتحادية ومتابعة أفضل الممارسات العالمية في قطاع الاتصال الحكومي

أجندة حافلة يضمها البرنامج:

زيارات ولقاءات تفاعلية مع مسؤولي الوزارات والهيئات المعنية بتطوير الإعلام والاتصال والتقنيات الرقمية في سنغافورة

مساقات تدريبية ودراسات تطبيقية حول استراتيجيات ومستجدات الاتصال الحكومي

الإمارات العربية المتحدة: ينظم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات "برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي" بالتعاون مع كلية "لي كوان يو" للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، وذلك ضمن سلسلة البرامج والمبادرات التي ينظمها المكتب بهدف الارتقاء بقدرات فرق الاتصال الحكومي وتمكينها من مواكبة مستجدات وتطورات العمل الإعلامي والاتصالي، وبما يلبي مستهدفات الاتصال الحكومي في دعم المبادرات الوطنية والقرارات والسياسات الحكومية بشكل فعال.

وقد انطلق اليوم -الاثنين- البرنامج ويستمر على مدار 4 أيام، ويشارك فيه 25 منتسب من مدراء ومسؤولي الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية، ويضم أجندة حافلة بالمساقات التدريبية التي يقدمها الخبراء والمتخصصون من كبار الهيئة الأكاديمية في كلية "لي كوان يو"، إضافة إلى زيارات تفاعلية إلى الوزارات والهيئات المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال الحكومي والاجتماع مع مسؤوليها وفرق العمل فيها للاطلاع على تجاربها وأفضل الممارسات فيها، كما يتضمن البرنامج في ختامه تقديم مشروع تطبيقي لتعزيز الاستفادة لدى المشاركين.

وقال سعادة سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات" يستهدف البرنامج والذي يأتي بالتعاون مع كلية "لي كوان يو" للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، التطوير المستمر لفرق الاتصال الحكومي في الوزارات والهيئات الاتحادية ومتابعة أفضل الممارسات العالمية في قطاع الاتصال الحكومي".

مؤكداً سعادته أن التدريب والتطوير المستمر لقدرات الكوادر الوطنية في الاتصال الحكومي مهم، ما ينعكس إيجاباً في نجاح رسالة حكومة الإمارات الإعلامية وخدمة المستهدفات والقضايا الوطنية بشكل أكثر فاعلية وتأثيراً، مشيراً سعادته إلى أن التحولات العالمية المتسارعة خصوصاً في المجال الإعلامي، على مستوى المحتوى والتقنيات، تتطلب مواكبة فورية لكل المستجدات، وهو ما يعمل عليه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات باستمرار ضمن برامج متعددة يتقدمها تعزيز معارف فرق الاتصال الحكومي.

وتشمل أجندة البرنامج مساقات تدريبية ودراسات تطبيقية حول استراتيجيات إنشاء حملات فعالة تشجع التحولات الإيجابية لدى الجمهور وتصميم رسائل تصل إلى الجمهور وتؤدي إلى تغييرات قابلة للقياس، ومساقات حول وضع أهداف محددة وقابلة للقياس لحملات الاتصال وكيفية توجيه مسار الحملة وتقييم نجاحها، إضافة إلى مساقات حول التشريعات والاستراتيجيات المصممة لمواجهة المعلومات المضللة.

ويضم البرنامج زيارات ميدانية تشمل زيارة إلى وزارة التنمية الرقمية والمعلومات التي تشرف على سياسات الاتصالات والمعلومات الخاصة بحكومة سنغافورة كما تشرف على تنظيم قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام، كما سيتم الاجتماع مع إدارة "REACH" المعنية بالتواصل مع مواطني سنغافورة والحصول على آرائهم وردود فعلهم على القضايا الرئيسية، إضافة إلى الاجتمـــاع مع المكتب المســـؤول عن قانـــون الحمايـــة من الأخبار المضللة والتلاعـب عبـر الإنترنـت "POFMA" المعني بحمايـة الجمهور السنغـــافـــوري من الأذى عـــبر الإنترنـــت من خـــلال مكافحة انتشار الأخبار المضللة ، والاجتماع مع فريــق "Open Government Products" المسؤول عن بنــاء التكنولوجيــا التجريبيــة من أجـــل الصالح العام.

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