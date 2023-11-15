سعيد العطر: نستهدف من خلال مشاركة المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في هذا الحدث الإعلامي العالمي الرائد مواصلة تبادل الخبرات وبناء علاقات وشراكات متميزة مع الجهات والمؤسسات الإعلامية العالمية والإقليمية البارزة.

الإمارات العربية المتحدة: يشارك المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 14 - 16 نوفمبر المقبل.

مبادرات وحملات ومشاريع إعلامية متميزة

ويشارك فريق المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، عبر فعاليات الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام في مناقشة أحدث المواضيع والتوجهات في القطاع الإعلامي، من خلال منصة تعريفية حول المكتب اوهم مبادراته ومشاريعه، والذي يشكل فرصة للتعريف بأهم الأهداف الاستراتيجية التي يسعى لتحقيقها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وبناء وترسيخ المزيد من العلاقات والشراكات مع كافة الجهات والمؤسسات الإقليمية والعالمية المعنية بالعمل الإعلامي.

يستعرض فريق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في الكونغرس الإعلامي العالمي أبرز المبادرات والمشاريع والحملات الإعلامية التي قام بها المكتب، أو شارك في إنجازها، ومنها حملة أجمل شتاء في العالم 2022، والتي انطلقت تحت شعار "موروثنا"، ومشروع الهوية المرئية التسويقية لدولة الإمارات، وعرض لمشاركته بجناح استثنائي لدولة الإمارات في اجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس 2023، تحت شعار "لا شيء مستحيل، إلى جانب استعراض أهم المنصات الرقمية التي يشرف عليها، ومنها "الإمارات في أرقام"، الذي يستعرض أهم الأخبار والأحداث التي تقع في الدولة، وإنجازاتها ويقدم حقائق عنها بلغة الأرقام، ومنصة UAE Nation والتي تقدم مجموعة من الموضوعات المتميزة والمواد المرئية، والمنشورات التي تقدم صورة مميزة عن الدولة للعالم.

كما يستعرض الفريق المشارك إنجازات "الهوية الإعلامية الإماراتية"، في أبرز مؤشرات التنافسية العالمية، والتي جاءت في المركز الأول عالمياً وإقليمياً وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الحملات الوطنية المتميزة، ومنها الحملة الإعلامية الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والحملة الإعلامية الوطنية للقمة العالمية للحكومات 2023، والحملة الوطنية الإعلامية لحوار أبوظبي للفضاء 2022، والحملة الإعلامية الوطنية لمهمة الإمارات لاكتشاف حزام الكويكبات.

رفع كفاءة الكوادر الوطنية بقطاع الاتصال الحكومي

ويستعرض المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات عبر منصة الكونجرس العالمي للإعلام، أبرز البرامج وورش العمل التدريبية التي قام بإطلاقها، بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الاتصال الحكومي في الدولة على المستوى الاتحادي مثل برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"، وبرنامج "خبراء الاتصال الحكومي".

وقال سعادة سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات: "يجمع الكونجرس العالمي للإعلام، نخبة واسعة من خبراء وأقطاب صناعة الإعلام الدولي، وممثلي المؤسسات والجهات الإعلامية الفاعلة في واقع المشهد الإعلامي والاتصالي العالمي، وتتيح فعاليات أجندته المتنوعة، فرصة كبيرة لمناقشة هذا الواقع، وأبرز تحدياته، والخروج برؤى مهمة فاعلة ومؤثرة قادرة على المساهمة في صياغة مستقبل المشهد الإعلامي والاتصالي، فضلاً عن تبادل الخبرات المختلفة في هذا القطاع الذي أصبح التغير والتطور المستمران أحد أبرز معالمه".

وأضاف سعادته: "تمثل المشاركة في هذا الحدث الإعلامي العالمي الرائد، مناسبة مهمة لترسيخ العلاقات مع العديد من الجهات والمؤسسات العالمية والإقليمية المرموقة، وبناء المزيد منها، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاتصالية الاستراتيجية للمكتب، كما أننا نعتبر الكونجرس العالمي للإعلام منصة إعلامية دولية تبرز كفاءة المنظومة الاتصالية الوطنية، والموقع الريادي لدولة الإمارات في قطاع الإعلام، بالتوازي مع ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية في العديد من القطاعات والمؤشرات التنموية الأخرى".

وحصد المكتب الإعلامي نحو 220 جائزة تسويقية وإبداعية في أهم المهرجانات التسويقية والإبداعية، ومنها جائزة أفضل حملة إعلامية مبتكرة للعام 2022، ضمن جوائز مهرجان نيويورك للإعلان والتسويق “AME”، والمركز الأول إقليمياً والرابع عالمياً، ضمن جوائز "إيفي" العالمية 2022.

ويشكل الكونغرس العالمي للإعلام، الذي تنظمه شركة كابيتال للفعاليات، التابعة لمجموعة أدنيك، بشراكة استراتيجية مع "وام" ، منصة مثالية تتيح للشركات التواصل مع نخبة عالمية من قادة الفكر في القطاع، والتعرف على أحدث التوجهات، وتعزيز التعاون المشترك لبلورة أفكار جديدة ومبتكرة، حيث يشمل مؤتمراً ومعرضاً متخصصين في قطاع الإعلام يتيحان للمشاركين فرصة التعرف على أحدث التوجهات والتحديات في القطاع، كما يوفر معرض الكونغرس العالمي للإعلام، فرصة لأبرز العلامات التجارية العالمية والمحلية للكشف عن أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات في القطاع الإعلامي، فيما يستضيف المؤتمر رواداً إعلاميين عالميين لمناقشة آخر المواضيع والتوجهات في القطاع.

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