العين: أعلن المعهد الوطني للتخصصات الصحية عن موعد انطلاق اختبارات البورد الإماراتي النهائية "المعرفية والعملية"، والتي سوف تبدأ في شهر أكتوبر وتمتد إلى شهر نوفمبر من العام الحالي. وسوف تشمل الاختبارات التخصصات التالية : الطب النفسي، أمراض النساء والولادة، الطب الباطني، طب الأطفال ، طب الطوارئ، طب الأسرة و طب حديثي الولادة. وقد تمّ الانتهاء من إعداد واعتماد السياسات واللوائح والأنظمة الخاصة بالاختبارات، وتمّ تحديد الأحقية للدخول للاختبارات بالتشاور مع اللجان العلمية التخصصية المختلفة والتي تشمل في عضويتها عدداً من الأطباء الاستشاريين من مختلف الجهات الصحية بالدولة.

وقال الدكتور محمد الحوقاني – الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية: "أن النجاح في اختبارات البورد الاماراتي النهائية سيقود إلى منح الخريجين شهادة الاختصاص من المعهد الوطني في سابقة هي الأولى من نوعها، بما يدعم الخدمات الصحية في الدولة بأعداد إضافية من الكوادر الاختصاصية المؤهلة. وأوضح الدكتور الحوقاني كذلك بأن المعهد الوطني للتخصصات الصحية يعمل على استقطاب وتدريب الأساتذة المقيمين والممتحنين من الكوادر الوطنية، وذلك من منطلق دعم المعهد لمبادرات تمكين وتأهيل وتدريب الكوادر وتطوير الكفاءات والمهارات الوطنية في قطاع التعليم الطبي.

وأشار الحوقاني إلى أن أحقية الدخول لاختبارات البورد النهائية تشمل جميع المتدربين الذين استوفوا وأنهوا مدة التدريب كاملة في برامج معتمدة من قبل المعهد الوطني للتخصصات الصحية، واجتازوا الاختبارات المعرفية في الجزء الأول، ومن المتوقع أن يخضع 165 طبيب مقيم للاختبارات النهائية.

والجدير بالذكر أن المعهد الوطني للتخصصات الصحية قد عقد اختبارات الجزء الأول "المعرفية" خلال شهر يونيو 2023، بمشاركة 384 طبيبٍ مقيمٍ، وكانت نسبة النجاح 94.2%.

ويمكن الوصول إلى جميع المعلومات الخاصة بالاختبارات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمعهد الوطني للتخصصات الصحية https://nihs.uaeu.ac.ae/en/index.shtml .

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