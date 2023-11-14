التسجيل للالتحاق بالبرنامج الجديد يبدأ في شهر نوفمبر الجاري على أن ينطلق في يناير 2024

الماجستير مصمم خصيصاً لحرم المعهد في أبوظبي ويدعم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي أبوظبي، أول حرم جامعي دولي للمعهد المرموق، عن إطلاق برنامجه الأكاديمي الأول وفتح باب التسجيل في برنامج الماجستير بتخصص الاستدامة وتحول الطاقة.

وكان قد تم إنشاء الحرم الجديد بموجب مذكرة تفاهم بين المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي في يوليو الماضي.

ومن المقرر أن ينطلق برنامج ماجستير الاستدامة وتحول الطاقة في يناير 2024، حيث تم تصميمه خصيصاً للحرم الجامعي في أبوظبي بهدف تزويد المتخصصين والباحثين في مجال الطاقة والقطاعات المرتبطة بها بالمعارف والخبرات اللازمة لتطبيق الأساليب والحلول المستدامة.

ويأتي البرنامج في توقيت مثالي وبأهمية استراتيجية في ضوء تحضيرات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف كوب 28 المرتقب هذا العام، وبالتزامن مع إعلان دولة الإمارات 2023 عاماً للاستدامة. كما ينسجم مع الأهداف الشاملة لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، حيث يهدف لتزويد الخريجين بفهم عميق لأحدث التقنيات المتطورة وأطر سياسات التفكير التقدمي، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لإعداد جيل جديد من القادة المؤهلين لتخطي تحديات تحول الطاقة وتعقيداتها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة مبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي: "نولي أهمية كبيرة لاستثمار الاستدامة البيئية في قطاع الطاقة، ويأتي البرنامج الجديد الرائد ليسهم في رسم ملامح مستقبل مستدام في دولة الإمارات والمنطقة. ما ينسجم مع التزامنا بتمكين الأفراد نحو تحقيق تغيير إيجابي وقيادة التحول نحو عالم أكثر استدامة، وذلك من خلال إعداد كفاءات قادرة على مواجهة التحديات في مجال تحول الطاقة".

ويستقبل برنامج الماجستير الطلبة ممن يتمتعون بخبرات في مجالات العلوم والهندسة ويستمر على مدار عامين في الحرم الجامعي المؤقت للمعهد في جامعة زايد. وسيحظى الخريجون بعد إتمامهم لبرنامج الماجستير بمستوى عالٍ من الثقة والقدرة على التكيف في العمل مع أقرانهم من مختلف التخصصات، مما يعزز أسس المعرفة الشاملة لبدء مسيرتهم المهنية في التخصصات المرتبطة بقطاع الطاقة من خلال المساهمة في مجال خبرتهم.

ويتعين على المتقدمين للالتحاق بالبرنامج إتقان الكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية، وأن يكونوا من حملة درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية؛ الهندسة الميكانيكية أو الكيميائية أو المدنية أو البترولية أو الكهربائية أو الإلكترونية أو الطاقة أو الفضاء أو المواد والتعدين أو الفيزياء. كما يمكن قبول الطلبة من حملة درجة الماجستير في الفيزياء أو الكيمياء. ويخضع المتقدمون إلى عملية انتقاء دقيقة لضمان اختيار أفضل المرشحين بما يتماشى مع المعايير الخاصة للمعهد. للمزيد من المعلومات حول معايير ومتطلبات الالتحاق بالمعهد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: abudhabi.iitd.ac.in

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني adek.gov.ae أو متابعة صفحات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي:

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لمحة عن دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي

دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي هي الجهة المنظمة لقطاع التعليم في جميع أنحاء الإمارة، وهي المسؤولة عن تقديم الخدمات والإشراف عليها خلال رحلة الطالب من مراحل التعليم المبكرة ووصولاً إلى التعليم العالي. كما تدعم الدائرة عملية دمج الطلبة من أصحاب الهمم في النظام التعليمي الأساسي وعبر توفير المدارس المتخصصة.

وتشرف الدائرة على ترخيص وتنظيم دور الحضانة والمدارس الخاصة في أبوظبي من مراحل التعليم المبكرة وحتى الصف الثاني عشر، إلى جانب تشريع وتفويض وإدارة مدارس الشراكات التعليمية التابعة لها ومدرستين خاصتين بأصحاب الهمم.

وتقدم دائرة التعليم والمعرفة سنوياً للطلاب المتميزين في أبوظبي بعثات دراسية كاملة ودعماً كبيراً للدراسة في أفضل الجامعات حول العالم. كما تقوم الدائرة بتدقيق وتطوير أساليب الدراسة في مرحلة التعليم العالي بأبوظبي، واستقطاب مؤسسات التعليم العالي لفتح البرامج أو المدارس الضرورية لتلبية احتياجات أبوظبي، مع إرساء نظام تعليمي تفاعلي بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الإمارة.

وتسعى الدائرة لتحقيق رؤيتها في تمكين التعليم. تمكين العقول. تمكين المستقبل، وتدرك السمات الفريدة التي يتسم بها كل طالب، وأهمية تنوع طرق التدريس لنجاح الطلبة. وتتعاون الدائرة لتحقيق ذلك مع الجهات المعنية لإرساء نظام تعليمي مميز، مما يسهم في ازدهار أبوظبي ورعاية الخريجين ممن يتمتعون بالمواهب العصرية المطلوبة للحفاظ على رؤية أبوظبي وتطويرها.