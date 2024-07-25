أبوظبي: أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اتفاقية تعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مجالات التعاون بين الجهتين على مستوى تنفيذ وتطوير البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية المشمولة بقوانين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق المشاريع التحولية التي تستعد الهيئة للإعلان عن إطلاقها خلال هذا النصف من العام الجاري بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وبموجب الاتفاقية المبرمة ستعمل الأكاديمية على رفد الفئات التي تستهدفها الهيئة، بقواعد عملية التخطيط المالي الاستباقي وتزويدها بقواعد وأصول الاستثمار الأمثل وإدارة الأموال والثروات، وتقديم الاستشارات المالية التي تحّسن من مستوى القرارات المالية، والتعريف بالفرص المتاحة في مجال الاستثمار، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بعملية التخطيط المالي الاستباقي.

بدوره أكد سعادة فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة أن الاتفاقية تعزز من سبل الشراكة بين الجهتين على مستوى دعم الجهود الوطنية لرفد المواطنين العاملين في مؤسسات الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص بالمبادئ الرئيسية لعمليات التخطيط الاستباقي، وإدارة الأموال والثروات، والادخار والاستثمار، وتعظيم المنافع التي توفرها أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الاستشارات المالية، وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص والممارسات التي تدعم جهود الجهتين في تنمية الكوادر البشرية الوطنية وثقلها بالمهارات المعززة لسمات المواطنة المعاصرة التي يمتد تأثيرها إلى خارج الحدود خاصة في ظل تنامي المعلومات وتطور وسائل الاتصال وزيادة الفعالية والتأثير المتبادل بين المجتمعات.

وقال حمد صياح المزروعي رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: "إن توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية يعكس الجهود المشتركة بين المؤسسات الحكومية العاملة في الدولة للاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي للمواطنين المؤمن عليهم، وحثهم على الاطلاع على برامج المنافع التي توفرها هذه الأنظمة وكيفية توظيفها واستثمارها بما يخدم رؤيتهم للمستقبل، وتحرص أكاديمية أبوظبي العالمي على توفير برامج تدريبية لتعزيز مستويات المعرفة والمهارات لأصحاب الكفاءات من المواطنين الإماراتيين في قطاعات المال و الأعمال والصيرفة والاستثمار، والتي تهدف الى بناء اقتصاد آمن قائم على المعرفة."

نبذة عن أكاديمية سوق أبوظبي العالمي

تعد أكاديمية سوق أبوظبي العالمي الذراع المعرفي للمركز المالي الدولي لأبوظبي. وتم إنشاء المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات (سوق أبوظبي العالمي) لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد، ولتطوير اقتصاد إمارة أبوظبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المالية والمساهمة في تقدم قطاع الخدمات المالية عالمياً.

وأُسّست أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتصبح واحدة من الأكاديميات الرائدة في المنطقة في المجال المصرفي والمالي والخدمات العامة. وتماشيًا مع رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء قطاع اقتصادي قوي ومرن، نحرص على تزويد الكيانات العاملة في السوق وكافة مكوّنات المجتمع ببرامج تعليمية وتدريبية عالمية المستوى.

وقدمت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي العديد من البرامج التدريبية للقطاعين المالي والرقمي، حيث أبرمت شراكات مع كبار خبراء القطاع والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة لتصميم وتوفير البرامج، وإنتاج البحوث الأساسية التطبيقية ذات الصلة بالقطاع المالي والتي تستجيب للتوجهات المستقبلية.

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