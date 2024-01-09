أصبحت جميع بطاقات المصرف الآن رقمية مما يوفر إمكانية الوصول إلى تفاصيلها بشكل فوري من خلال تطبيق جوال المصرف

الدوحة، قطر: أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز، ليوفر تحكماً كاملاً للعملاء في بطاقات الخصم الخاصة بهم.

وفي خطوة هامة في رحلة التحول الرقمي، قدم المصرف لعملائه ميزة جديدة توفر لهم عرض بيانات البطاقة مثل رقم البطاقة المكون من 16 رقماً، وتاريخ الانتهاء، ورقم التحقق من البطاقة (CVV) على تطبيق الجوال دون الحاجة إلى امتلاك البطاقة الفعلية. ويمكن للعملاء استعراض بيانات البطاقة بعد التحقق من كلمة السر لمرة واحدة (OTP) في خطوتين منفصلتين، مما يعزز أمن واطمئنان حاملي البطاقات.

ومن خلال هذه الميزة الجديدة، قام المصرف برقمنة جميع بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات مسبقة الدفع للتسوق عبر الإنترنت مباشرة من خلال تطبيق جوال المصرف. وتقدم هذه الميزة تجربة سلسة لإجراء المعاملات عبر الإنترنت دون أن يحتاج حاملي البطاقات إلى امتلاك البطاقات الفعلية لتلبية احتياجاتهم أثناء التسوّق. ويمكن للعملاء أن يضيفوا البطاقات الرقمية إلى أي محفظة رقمية يفضلونها.

وتعليقاً على إطلاق الميزة الجديدة، قال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: "يحافظ المصرف على ريادته للخدمات المصرفية الرقمية في قطر، ويمثل طرح هذه الميزة خطوة هامة في تيسير إجراء المعاملات عبر الإنترنت لعملائنا. وتعزز هذه الميزة الجديدة المرونة في المعاملات الرقمية وتستفيد من التقنيات المتطورة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا الكرام".

ومع استمرار المصرف في التزامه بالابتكار الرقمي الرائد، يمكن للعملاء الآن الاستمتاع بمستوى جديد من التحكم والأمان في إدارة جميع بطاقاتهم من خلال تطبيق جوال المصرف بعد التحديث الجديد. وللاستفادة من هذه الميزة الإضافية وغيرها من الخدمات يمكن لعملاء المصرف اليوم، تحميل الإصدار الأحدث من التطبيق الحائز على العديد من الجوائز.

ويمكن تحميل تطبيق جوال المصرف عبر متاجر تطبيقات "آب ستور" و"غوغل بلاي"، و"هواوي آب غاليري". كما يمكن للعملاء التسجيل في التطبيق بكل سهولة عبر إدخال رقم بطاقة الخصم والرقم السري الخاص بهم. يوفر تطبيق جوال المصرف للعملاء القدرة على التحكم الكامل في حساباتهم وبطاقاتهم ومعاملاتهم وتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية عن بعد. كما يمكن لعملاء المصرف التقدم بطلب فتح حساب جديد، والحصول على تمويل شخصي فوري، أو بطاقة ائتمان، أو فتح حسابات إضافية عبر تطبيق جوال المصرف.

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