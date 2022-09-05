الدوحة، قطر : أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن افتتاح فرع جديد له في مجمع بلاس ڤاندوم، أحدث وجهات التسوق الفاخرة في قطر.

مع افتتاح فرعه الجديد، وسع المصرف من تواجده في قطر ليكون أكثر قرباً الى العملاء بالتوازي مع استمراره في تطوير قنواته الرقمية لتقديم تجربة مصرفية متكاملة لعملائه من خلال شبكة الفروع المنتشرة في جميع أنحاء قطر وأكثر من 140 خدمة رقمية متوفرة عبر قنواته الرقمية.

ويمكن للعملاء الوصول بسهولة إلى الفرع عبر التوجه إلى البوابة رقم 2، في الطابق الأول. ويعمل الفرع على مدار الأسبوع من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى 2:30 ظهراً، ومن الساعة 3:30 عصراً إلى الساعة 9 مساء، بينما يعمل أيام الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 9 مساءً.

على الرغم من وفرة وتنوع الخدمات المصرفية الإلكترونية والرقمية، لا يزال هناك طلب على الخدمات المصرفية الشخصية حيث يفضل العملاء التعامل مع الموظفين لإتمام معاملات مصرفية محددة. يستغل المصرف التكنولوجيا الرقمية لاستكمال وتعزيز تجربته في الفروع من خلال الدمج بين القنوات الرقمية والتعامل المباشر، مما يوفر تجربة سهلة ومثمرة من أجل تسهيل عملية فتح الحساب لعملائه وخدمتهم. يمكن للعملاء الذين يزورون فروع المصرف التقدم بطلب للحصول على التمويل الفوري وبطاقة ائتمانية من الفرع، واستكمال الإجراءات من خلال تطبيق جوال المصرف. وأما بالنسبة للعملاء الجدد، يمكنهم فتح حساب إلكترونياً عبر التطبيق، وزيارة أقرب فرع للمصرف لتقديم المستندات الأصلية، والتوقيع لتفعيل الحساب المصرفي. يمكن الاستفادة من الخدمة الذاتية للفرع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهي مجهزة بأحدث أجهزة الصراف الآلي للسحب النقدي والإيداع النقدي وإيداع الشيكات.

وتعليقاً على افتتاح الفرع الجديد، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: “يسرنا أن نعلن عن افتتاح أحدث فروعنا التي تتميز بالتصميم المبتكر وأحدث الخدمات، للارتقاء بعلاقتنا مع عملائنا ، حيث نقدم لهم خدمات مصرفية مميزة، فضلاً عن سعينا لتوسيع نطاق خدماتنا في السوق المحلية ودعم التنمية الاقتصادية في قطر. لقد استثمرنا في التكنولوجيا المبتكرة كجزء من رحلة المصرف نحو التحول الرقمي الكامل، حيث يظل الابتكار الرقمي دافعنا الرئيسي في تصميم منتجات وخدمات مصرفية تركزعلى العملاء".

واختتم السيد د. أناند حديثه قائلاً: " إننا نؤمن بقيمة التعامل الشخصي في التجربة المصرفية مع عملائنا، من أجل خدمتهم وتمتين العلاقات معهم. لذا، نقدم لجميع عملائنا مزيجاً من التجارب الشخصية والرقمية لتلبية احتياجاتهم؛ حيث تظل الفروع ذات أهمية للتواصل مع المصرف والتشاور مع مديري العلاقات".

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