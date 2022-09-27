أبوظبي: أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن توفر كميات من المسكوكات التذكارية الفضية للبيع، تم إصدارها عام 2017 بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس "هيئة التأمين"، التي تم دمجها مع المصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2020.

وتبلغ زنة كل مسكوكة 28.28 غرام، حيث يتضمن الوجه الأمامي رسماً لصورة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، أما الوجه الخلفي للمسكوكة فيتضمن شعار مناسبة الإصدار.

وسيتم بيع هذه المسكوكات عن طريق مركز البيع بالمقر الرئيسي للمصرف المركزي في أبو ظبي فقط، بسعر (500) درهم للمسكوكة الواحدة، اعتباراً من اليوم (الثلاثاء).

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