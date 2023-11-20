أبوظبي : أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 8000 مسكوكة تذكارية من الفضة، بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيس الجائزة.

تحتفي هذه المسكوكات التذكارية بإنجازات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم منذ تأسيسها عام 1997، حيث نجحت الجائزة في نشر الثقافة القرآنية، وتعزيز روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، وتكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم.

تبلغ زنة كل مسكوكة 28 غراماً من الفضة، بقيمة اسمية قدرها 25 درهماً. وتم إصدار المسكوكات بثمانية تصاميم فريدة تجسّد المسابقات والأنشطة المختلفة التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

ويتضمن الوجه الأمامي تصميمات ملونة مع اسم الجائزة باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك تخليداً لبعض أنشطة الجائزة، وهي: مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمخطوطات القرآنية، ومسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، ومسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، ومسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل، ومسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، والشخصية الإسلاميّة، ومسابقة الحافظ الإماراتي. أما الوجه الخلفي للمسكوكة، فيتضمن رسماً لمبنى مقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

وسيتم تسليم هذه المسكوكات إلى اللجنة المنظمة للجائزة، ولن تكون متاحة للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه.

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