دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 مارس 2022: عقد بنك المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة استراتيجية مع مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، وهو أول مركز في الشارقة يقدم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات الحكومية ويتيح تنفيذ معاملات تأسيس الشركات خلال وقت لا يتجاوز 60 دقيقة.

وفي إطار هذه الشراكة، ستحظى الشركات المسجلة لدى (سعيد)، والتي تعمل تحت مظلة مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية من خلال منصة بنك المشرق، نيو بيزنس (NEOBiz)، الخاصة بالخدمات المصرفية الرقمية للأعمال.

كما ستكون NEOBiz بموجب مذكرة التفاهم هذه، المنصة الحصرية التي تقدم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مع أولوية الوصول إلى الخدمات المصرفية، فضلًا عن خدمات فتح الحسابات بشكل فوري، وتوفير مدير علاقات من المشرق. وسيستفيد عملاء مركز (سعيد) أيضًا من مجموعة من الخدمات الأخرى ذات القيمة المضافة وبأسعار مخفضّة، مثل خدمات المحاسبة، والبنية التحتية السحابية، والأدوات الرقمية ومجموعة من حلول نقاط البيع المتنقلة، وبوابات الدفع، وبرمجيات دعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة.

وفي تعليقه على مذكرة التفاهم، قال مروان العجلة، مدير مركز الشارقة لخدمات المستثمرين: "تتماشى مذكرة التفاهم الجديدة مع بنك المشرق مع أهدافنا المتمثلة في توسيع محفظتنا من الخدمات المتكاملة والمبسطة للمستثمرين من ذوي النمو المرتفع، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال في الشارقة، ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم بأقصى قدر من الكفاءة، والمساهمة بتعزيز نموهم وتوسعهم. ويمثل التعاون مع بنك المشرق أحد الشراكات الاستراتيجية الرئيسية لمركز (سعيد) مع القطاع الخاص، وسوف يتيح هذا التعاون للمستثمرين الوصول إلى قنوات رقمية آمنة لتلبية مختلف الاحتياجات المصرفية لأعمالهم. كما سيمكننا هذا التعاون من توسيع خدماتنا إلى 60 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تعمل حاليًا في الشارقة، مما يساهم في نمو ناتجنا المحلي الإجمالي، والذي يبلغ حوالي 133 مليار درهم إماراتي. وستدعم الخدمات المالية التي نقدمها للشركات الناشئة ورواد الأعمال، الجيل القادم من الشركات، كما ستشاهم في تعزيز جاذبية إمارة الشارقة للأعمال".

من جانبه، قال فيكاس ثابار، رئيس الخدمات المصرفية للشركات ومنصة NEOBiz في بنك المشرق: "نهدف من خلال هذا التعاون إلى تعزيز بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات في إمارة الشارقة، من خلال توفير محفظة قوية من الحلول المصرفية والمالية. ويستطيع العملاء الانضمام بكل سهولة ويسر إلى منصة NEOBiz، مع شركاء استراتيجيين من خلال واجهتنا لبرمجة التطبيقات للخدمات المصرفية (NEOBiz Connect)، ومنصات البلوك تشين. ونحن نشهد تناميًا في الطلب على الانضمام إلى منصة NEOBiz، حيث بلغت نسبة انضمام العملاء الجدد 400% في عام 2021، كما أن معدل استخدام قنوات NEOBiz عبر الإنترنت والقنوات المتنقلة هو أعلى بثلاث مرات من مستوى استخدام الخدمات المصرفية التقليدية. ونحن واثقون بأن المشرق قادر على لعب دور مهم لتحفيز نمو الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لإمارة الشارقة من خلال دعم الشركات بمجموعة فريدة من الخدمات المالية، لتلبية متطلباتهم المصرفية، ومساعدتهم للانتقال إلى المرحلة التالية من رحلة نموهم."

هذا ويعتبر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة عاملاً رئيسيًا في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في البلاد. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد، أكثر من 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، وهي توفر وظائف لأكثر من 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص.

#بياناتحكومية

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نبذة عن المشرق:

يعد بنك المشرق أحد أفضل البنوك أداءً في الإمارات العربية المتحدة على مدى خمسة عقود متواصلة، وهو مؤسسة مالية رائدة ذات حضور هام في أنحاء الشرق الأوسط. كما لديه مكاتب دولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة، وحضور قوي في العواصم المالية في العالم.

وباعتباره أقدم بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع البنك بتاريخ عريق منذ بداياته المتواضعة في عام 1967 والتي أعقبها فترات من النمو السريع والتوسع الاستراتيجي. وعلى مدار تاريخ البنك، تميز المشرق بمفاهيم رائدة جديدة في السوق وإطلاق منتجات وخدمات فريدة من نوعها.

وقد ساهم النهج المبتكر للبنك في تعزيز تميزه وتفوقه في السوق، وحقق له الفوز بالعديد من الجوائز في جميع مجالات الأعمال المصرفية التي يعمل فيها، مثل الخدمات المصرفية الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الدولية وخدمات الخزينة، والخدمات المصرفية الإسلامية، وعبر القنوات المصرفية المتعددة التي يوفرها البنك، سواء عبر تطبيق الهاتف المحمول، أو القنوات الرقمية، أو عبر الإنترنت، أو القنوات التقليدية والخدمات عبر الهاتف.

للاستفسارات الإعلامية:

رنا البورنو

العلاقات العامة، بنك المشرق

الهاتف: 04 –6083629

البريد الإلكتروني: RanaAlb@mashreq.com