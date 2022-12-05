1.5 مليار درهم قيمة المزاد السادس وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022

استلام عطاءات بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي

تجاوز حجم الاكتتاب بواقع 4.5 مرة

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد السادس لإصدار سندات الخزينة ("T-Bonds") المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022 كما تم نشره في تقويم سندات الخزينة في وقت مسبق من هذا العام.

وشهد المزاد السادس لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 4.5 مرة. الطلب كان قوياً على الشريحتين وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل 3 أعوام بـ 750 مليون درهم، وسندات لأجل 5 أعوام بـ 750 مليون درهم، وبإجمالي 1.5 مليار درهم للإصدار في المزاد السادس. النجاح ينعكس في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 18 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أعوام، وفارق 30 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 أعوام. تمت ممارسة عملية إعادة الإصدار ("re-opening") في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

تجدر الإشارة إلى أن سندات الخزينة بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، بما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي.

للمزيد من المعلومات حول السندات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني:

https://mof.gov.ae/fdmo-tbonds-ar

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