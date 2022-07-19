تجسيداً لالتزامه ببناء القدرات البشرية ضمن استراتيجيته المسؤولية الاجتماعية

الكويت: في إطار دعمه المستمر لتطوير المواهب الشابة الوطنية، أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" عن تجديد رعايته كشريك استراتيجي للموسم الجديد من برنامج (الجوهر) الذي تنظمه أكاديمية لوياك للفنون (لابا) لعام 2022-2023. وتجسد رعاية "المركز" أحد أهم ركائز استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية وهي بناء القدرات البشرية.

ويهدف البرنامج إلى تدريب الشباب على مهارات البحث والحوار الإعلامي من خلال ورش تدريبية يقدمها نخبة من الإعلاميين المتميزين في الوطن العربي، وتختم كل ورشة بإجراء حلقة حوار مع إحدى الشخصيات الريادية البارزة التي ساهمت في تشكيل ثقافة العالم العربي، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الورش التي تعمل على تطوير كافة المهارات والأدوات التي يحتاجها الإعلامي الناجح، مثل لغة الجسد، وفنون الأداء الصوتي، ومهارات اللغة العربية. كما يسعى البرنامج إلى تقدير رموز الأجيال السابقة التي ساهمت في تكوين جوهر الثقافة العربية واعتبارها مصدر لإلهام الجيل الجديد، بهدف بناء جسور ثقافية بين الأجيال العربية.

وحضر السيد بسام ناصر العثمان، العضو المنتدب في إدارة الاستثمار العقاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز"، الحفل الختامي لموسم 2021-2022 لبرنامج الجوهر الذي أقامته (لابا) في فندق فوربوينتس في 8 يونيو 2022. وتسلم درع تكريم من السيدة فارعة السقاف، رئيس مجلس إدارة (لوياك) والرئيس التنفيذي لأكاديمية لوياك للفنون (لابا)، وذلك تقديراً للدعم المتواصل الذي يقدمه "المركز" لبرنامج (الجوهر) وأنشطة (لوياك).

وأشاد العثمان في كلمته خلال الحفل بجهود (لوياك) الدؤوبة وسعيها المستمر لتطوير المهارات الشابة وتوظيف هذه الطاقات الكامنة في المجالات الثقافية والإعلامية. وعبر عن فخر "المركز" بشراكته مع منظمة كويتية غير ربحية مثل (لوياك) تحمل على عاتقها مسؤولية استقطاب الشباب ودعمهم في كافة المجالات المهنية والفنية والرياضية والعلمية.

وقال: "نؤمن في "المركز" أن القدرات البشرية هي العنصر الأكثر أهمية في استدامة المجتمعات، ولذلك نحرص على التعاون مع المنظمات والمبادرات التي تهتم بإطلاق العنان لإمكانات الشباب وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل بكفاءة وبالتالي تعزيز القطاع الخاص. ونعتز بكوننا جزءاً من هذه المبادرة البناءة التي أسهمت في تدريب ما يفوق 60 متدرب على مهارات الحوار الإعلامي، واتاحت الفرصة للشباب للاستفادة من التجارب الثرية للعديد من الشخصيات الوطنية والعربية المرموقة التي شاركت بخبراتها في برنامج (الجوهر)."

وعلقت السيدة السقاف قائلة: "يمثل الشباب العربي اليوم الطاقة الدافعة للنهوض بالمجتمعات العربية وتحفيزها، وتمثل التجارب التي خاضها رواد العرب جوهر الثقافة العربية وسر استمرارها. ونفتخر ببرنامج (الجوهر) الذي حقق نجاحاً لافتاً من كافة المشاركين من مدربين ومستفيدين وضيوف، ما يدفعنا للتفكير جدياً في تحويل البرنامج إلى أكاديمية إعلامية. ونود أن نشكر "المركز" على دعمه المستمر لبرامج (لوياك) و(لابا) الموجهة للشباب العربي، ما يؤكد على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية المجتمعية والثقافية."

ومن الجدير بالذكر أن أكاديمية لوياك للفنون (لابا) بدأت نشاطها في مجال الفنون والإعلام منذ عام 2003 وأُشهرت كمؤسسة مستقلة تابعة للوياك عام 2010، وهي منذ ذلك التاريخ حتى الآن تقدم برامج وورش عمل متنوعة في مجال الفنون الأدائية والتشكيلية والإعلام.

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